Una grande tavolata per conoscersi attraverso il cibo e la condivisione: nasce una nuova iniziativa

Prima edizione del Pranzo dei Popoli per celebrare dialogo e convivialità

Domenica 1° febbraio, a partire dalle ore 12.30, il Centro Sociale Autogestito (ex dancing) di San Giovanni in Marignano ospiterà la prima edizione del Pranzo dei Popoli, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza che mette al centro il valore dell’incontro, della condivisione e del dialogo tra culture.

Promosso dall’Unità Pastorale Gesù Risorto, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano, il Pranzo dei Popoli nasce dalla consapevolezza che il cibo non è solo nutrimento, ma anche storia, identità e racconto. Da sempre, infatti, le tradizioni culinarie si sono formate e trasformate grazie agli scambi tra popoli, alle contaminazioni culturali, ai viaggi e agli incontri: ogni piatto porta con sé un pezzo di mondo e diventa occasione di confronto e conoscenza reciproca.

Il pranzo sarà una grande tavolata condivisa, un luogo simbolico in cui i confini si superano e lasciano spazio al piacere di stare insieme, alla curiosità verso l’altro e al dialogo che nasce spontaneamente attorno al cibo. Un gesto semplice, come condividere un pasto, può diventare così un potente strumento di relazione e inclusione.

Come funziona? È tutto molto semplice: la comunità offrirà i primi piatti, mentre ciascun partecipante potrà contribuire portando qualcosa da condividere — un piatto tipico, una specialità di famiglia o ciò che preferisce tra secondi, contorni o dolci. Un modo concreto per unire i sapori del mondo e trasformare il pranzo in un mosaico di sapori e in momenti di dialogo, confronto e convivialità.

L’invito è rivolto ai cittadini e alle cittadine di tutte le età: famiglie, giovani, anziani, nuovi cittadini e abitanti storici del territorio. Un’occasione per incontrarsi, conoscersi meglio e riconoscersi parte di una stessa comunità aperta e accogliente.