Una messa al tramonto per salutare l'estate: a Rimini la festa del ringraziamento con il vescovo

Terza edizione per l'evento di Spiaggia Rimini

Sabato 13 settembre 2025 Rimini in festa ringrazia e alla Terza edizione cambia forma. Dopo l’enorme successo dei due anni precedenti e dopo il successo della messa all’alba di Ferragosto, quest’edizione di Rimini in festa ringrazia prende la veste di una messa al tramonto presieduta dal Vescovo di Rimini Nicolò con la speranza di portare un messaggio di pace, unione e ringraziare la comunità.

La festa del ringraziamento si svolgerà presso Adriatic Village ai bagni 35-36-37 alle ore 19:30: una messa al tramonto per ringraziare il territorio e tutti gli operatori che hanno reso possibile un’altra stagione di successo dell’estate Riminese e per mandare un pensiero al lavoro di tanti, al riposo dei turisti, alla gioia delle famiglie, al giubileo dei giovani, ai campi estivi, ai viaggi missionari, alla solidarietà per i malati e i poveri e alla solidarietà verso i migranti.

La messa sarà seguita da un momento comunitario organizzato e fortemente voluto dal Vescovo in persona. Il vescovo darà il via a un momento musicale per unire gli animi dei riminesi. Il tutto in collaborazione con i produttori del territorio che già hanno presentato le loro eccellenze durante gli eventi del Mercato del Mare.