Una panchina rossa per ricordare Anna Maria Stellato all'istituto Valturio di Rimini

L'inaugurazione sarà preceduta da un dibattito tra gli studenti, l'avvocato Davide Grassi e il sostituto procuratore Davide Ercolani

Rimini ricorda Anna Maria "Luna" Stellato, la giovane morta a 24 anni a Torre Pedrera in un femminicidio. Lunedì 20 aprile, infatti, all'istituto Valturio verrà inaugurata una panchina rossa in sua memoria. Prima ci sarà un incontro, coordinato da Rete Donna Rimini, in cui gli studenti e le studentesse potranno dialogare con l'avvocato Davide Grassi e il sostituto procuratore Davide Ercolani. "Luna non è stata vittima delle circostanze, ma vittima di una violenza premeditata", puntualizza Davide Grassi, che ha dedicato al caso della Stellato la prima puntata del suo podcast "Crimini a Rimini", in collaborazione con il giornalista Davide Cardone.

"C'è chi dice che rievocare tragiche vicende del passato serva solo a rinnovare il dolore delle persone più vicine alle vittime - argomenta Grassi - ma noi di Crimini a Rimini pensiamo invece che una vittima innocente non sia qualcosa di cui non parlare più e che, in molti casi, rievocare i fatti come sono realmente avvenuti serva a ricomporre la dignità a chi ha subito violenza e sopruso. L'esempio migliore che possiamo offrirvi è quello di Anna Luna Stellato. È stata la protagonista di una delle puntate a cui siamo più affezionati ma, con il tempo, quel racconto è diventato tanto altro. Quella che, se lasciata al racconto dell'indolente memoria pubblica, sarebbe rimasta una ragazza sopra le righe che si era messa nei guai per colpa dei suoi comportamenti, è diventata il ricordo potente e un richiamo alla dignità di una persona fragile, di cui un mostro si è approfittato".

"Riteniamo - chiosa Grassi - che questo sia l'esempio più gratificante del modo che abbiamo scelto per raccontate le nostre storie, rifuggendo la pornografia del dolore e restituendo dignità alle vittime, che non saranno mai fuori dal ricordo di chi le amava, a dispetto della tragicità della loro dipartita".



