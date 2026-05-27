Una partita speciale tra adulti e ragazzi: è l'evento speciale delle Olimpiadi Diocesane dello sport

Appuntamento sabato 30 maggio al Don Pippo di Covignano per un pomeriggio dedicato allo sport

Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano le “Olimpiadi Diocesane dello Sport”, promosse dall’Ufficio di Pastorale dello Sport e dall’Ufficio Catechistico della Diocesi di Rimini, quest’anno in collaborazione con Caritas Diocesana Rimini e Pastorale Carceraria, e con Anspi, Centro Sportivo Italiano, Masci, Oratorio Bellaria, Pgs, Polisportiva Stella, Us Acli Sport.



L’appuntamento è per sabato 30 maggio al Campo don Pippo di Covignano, per un pomeriggio di sport, incontro e fraternità aperto a bambini, ragazze e ragazzi (dalla I elementare alla II media), famiglie e realtà del territorio.

Tutti potranno vivranno un pomeriggio di sport, amicizia e divertimento con tante discipline da provare: calcio, pallavolo, basket, corsa, ping pong, fresbee, corsa e giochi tradizionali come tiro alla fune e corsa coi sacchi.



Il titolo dell’edizione 2026, “Tu scendi in campo con me…”, racconta il cuore dell’iniziativa: una partita di calcio che unisce generazioni diverse, dove adulti, bambini e ragazzi giocheranno insieme, in un’esperienza di condivisione e inclusione. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche al mondo delle famiglie e al progetto Caritas “Tu sei qui…”, segno concreto di prossimità e reinserimento sociale.



Il programma prenderà avvio alle ore 14 con l’arrivo e l’accoglienza dei partecipanti, con registrazione per la partita di calcio “Tu scendi in campo con me”. Alle 14.30 è prevista l’apertura ufficiale delle Olimpiadi con i saluti del Direttore della Casa Circondariale Palma Mercurio, dell’assessore alle Politiche per la protezione sociale del Comune di Rimini Kristian Gianfreda, del Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, il direttore di Caritas diocesana Mario Galasso e una testimonianza legata al mondo del carcere e della speranza.



Alle 15.30 il fischio d’inizio della partita “Tu scendi in campo con me”, con squadre miste di adulti e bambini sul campo di calcetto.

In contemporanea si svolgeranno laboratori, giochi e attività curate dal gruppo Scout Rimini 9, oltre alle gare di tutte le discipline sportive, e gran finale con la corsa campestre a squadre.

La giornata si concluderà alle 17.30 con le premiazioni e una merenda condivisa offerta da Caritas Rimini.

“Lo sport è un linguaggio che unisce – sottolineano gli organizzatori – e anche quest’anno vogliamo offrire un pomeriggio semplice ma ricco di relazioni, dove nessuno si senta escluso”.

Saranno presenti anche rappresentanti delle realtà coinvolte e i volontari delle associazioni sportive e sociali del territorio.