Una Pasqua diffusa con Radio Bruno per gli eventi di Milano Marittima

Tra i protagonisti Eddie Brock

Raffinata per vocazione, verde per natura, esclusiva per storia. Milano Marittima si riprende la scena e annuncia il claim della stagione 2026 “Naturalmente Iconica”, un titolo che celebra l’anima duale della località: da un lato l’abbraccio della pineta e del mare, dall'altro lo status di icona intramontabile del lifestyle e del divertimento in Riviera.

La rassegna, che accompagnerà turisti e residenti fino a settembre, prenderà il via con un importante palinsesto pasquale. Con l'organizzazione di Proloco Milano Marittima, sotto la Direzione Artistica di Andrea Prada (Gruppo Euforika) e in collaborazione con Radio Bruno (media partner ufficiale), il cuore della città si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto con la “Pasqua Diffusa” in occasione del 10°anniversario di Primavera Marittima.

Programma Pasqua

Il "salotto" di Milano Marittima si svilupperà con diverse stazioni di spettacolo simultanee, garantendo un’offerta trasversale che spazia dal pop d’autore alle tendenze social.

Dalle ore 15:00 Palco #RomagnaWow (Generazione Z & Kids): Un’area dedicata ai giovanissimi con l’idolo dei social e talentuoso musicista Lorenz Simonetti. Durante l'evento, una pioggia di dolcezza con la distribuzione gratuita di uova di cioccolato per tutti i bambini.

Dalle ore 16:30 Palco Pop (Il cuore del glamour): Riflettori accesi su uno dei grandi protagonisti di Sanremo 2026, Eddie Brock, che porterà sul palco l'energia della kermesse ligure. Insieme a lui, lo show travolgente di Welo, fenomeno indiscusso di Sanremo 2026 capace di trasformare ogni sua apparizione in un evento virale, rendendo la Pasqua di Milano Marittima l'ombelico del mondo musicale pop.

Dalle ore 17:00 Postazione Electric Chic: Per chi cerca un’atmosfera più ricercata e lounge, il dj set curato da Mattia Pizzy offrirà il perfetto tappeto sonoro tra eleganza e innovazione.

Dalle 17:30 Palco Dance (La festa infinita): Spazio al format dance 90 più amato d'Italia. Il team di “Voglio tornare negli anni '90” trasformerà il centro in una discoteca open-air con le hit che hanno fatto la storia.