Una persona salvata nel Marecchia e tante operazioni per la sicurezza: Rimini ringrazia la Polizia Locale

Consegnanti gli encomi dal Comune agli agenti e alle agenti che si sono distinti in servizio

Si è svolta questa mattina (venerdì 6 febbraio), nella sala della Giunta, la cerimonia di consegna degli encomi agli agenti della Polizia Locale di Rimini. Sono stati 22 gli encomi del Sindaco Jamil Sadegholvaad e un l'elogio del Comandante Andrea Rossi, consegnati alle donne e agli uomini del Corpo, che si sono distinti per straordinario coraggio, professionalità e dedizione al servizio della comunità nel corso del 2025.

I riconoscimenti letti e conferiti dal Sindaco Jamil Sadegholvaad, alla presenza dell’assessore alla sicurezza Juri Magrini e del Comandante Andrea Rossi, riguardano diversi interventi e operazioni realizzate tra marzo e dicembre dello scorso anno, in ambiti che spaziano dal salvataggio di vite umane al contrasto della criminalità, dalla lotta allo spaccio di stupefacenti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.



Tra le operazioni più significative, il salvataggio di una persona in grave pericolo nelle acque del fiume Marecchia dello scorso 24 marzo: alcuni agenti non hanno esitato a liberarsi dell'equipaggiamento e a immergersi in prossimità della briglia in condizioni di emergenza per trarre in salvo la vittima, mantenendola vigile fino all'arrivo dei sanitari.

Particolarmente rilevante anche l’attività investigativa dell'8 settembre che ha portato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con l'arresto di un responsabile e il sequestro di oltre mezzo chilogrammo tra cocaina e hashish. Un'operazione complessa che ha visto impegnati sei agenti tra ispettori, sovrintendenti e assistenti, che con le unità cinofile hanno operato con metodo e determinazione, contribuendo concretamente alla tutela della sicurezza urbana. Degno di nota anche l'intervento del 13 agosto conseguente a una rapina ai danni di un minore: grazie alla prontezza operativa e all'elevata professionalità di quattro agenti, uno degli autori è stato rintracciato e assicurato alla giustizia in brevissimo tempo.

Tra gli episodi più eclatanti, c’è anche l'inseguimento ad alta pericolosità del 9 dicembre scorso, concluso con il blocco definitivo del fuggitivo: cinque agenti sono intervenuti in immediato ausilio ai colleghi impegnati nel controllo di un veicolo sospetto. Nonostante uno degli operatori fosse rimasto ferito durante l'azione, ha proseguito con fermezza fino all'arresto, garantendo la sicurezza degli utenti della strada e il ripristino dell'ordine pubblico. Un episodio che testimonia la determinazione e il coraggio degli agenti anche di fronte a situazioni di estremo pericolo.

Significativi anche gli interventi a sostegno delle vittime di furti, come quello del 10 agosto in cui tre agenti hanno assistito due cittadine derubate: nonostante le difficoltà operative, hanno impiegato con ingegno strumenti tecnologici per rintracciare e recuperare la refurtiva, fornendo al contempo supporto alle vittime con straordinaria empatia e professionalità, restituendo loro gli effetti personali sottratti. Da segnalare anche l'elogio conferito dal Comandante Andrea Rossi a un'ispettrice che, libera dal servizio il 29 settembre, è intervenuta con prontezza e lucidità per garantire la sicurezza dell'area pedonale dell'Arco d'Augusto, dove un suv si era introdotto dopo aver abbattuto un dissuasore in pietra posto a delimitazione dell’area pedonale, prevenendo possibili gravi conseguenze per l'incolumità pubblica.

"Desideriamo ringraziare tutti gli agenti premiati, il Comandante Andrea Rossi e l'intero Corpo della Polizia Locale per gli innumerevoli servizi svolti quotidianamente a tutela della nostra comunità - dichiarano congiuntamente il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla sicurezza Juri Magrini -. Questi riconoscimenti rappresentano solo una parte del lavoro straordinario che le donne e gli uomini del Corpo compiono ogni giorno, spesso esponendosi a rischi personali e affrontando situazioni di particolare impegno e difficoltà. La loro dedizione, il loro coraggio e la loro professionalità sono un esempio per tutti e un punto di riferimento essenziale per la sicurezza e la serenità dei cittadini".