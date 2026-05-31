Una raccolta firme per dire no all'ampliamento della Fiera di Rimini

Il comitato: "Peggiorerà la qualità della vita dei residenti"

Parte ufficialmente, da parte dell'Osservatorio Ampliamento Fiera, una raccolta firme per chiedere la revisione del progetto di ampliamento del polo fieristico. Un'iniziativa, spiegano dal direttivo del comitato, "nata dalla crescente preoccupazione di cittadini, residenti e lavoratori che denunciano una situazione considerata ormai insostenibile sotto il profilo della viabilità, della vivibilità urbana e dell'impatto sul territorio". Per il comitato, il progetto porterebbe un ulteriore congestionamento del traffico durante gli eventi fieristici, ma anche un aumento delle emissioni e consumo di suolo, peggiorando la qualità di vita dei residenti.

"La sensazione di molti cittadini è chiara: Rimini sta arrivando a un limite. Sempre più persone organizzano la propria giornata controllando il calendario fieristico, rinunciano a spostarsi, evitano certe zone della città o restano bloccate per ore nel traffico. Questa non può diventare la normalità", evidenzia il comitato, la cui petizione chiede: che il progetto non venga approvato nella forma attualmente proposta; la cupola, secondo il Comitato, non trova una collocazione adeguata né a ovest, né a est, né a sud; una revisione complessiva dell'opera; una nuova valutazione trasparente del reale interesse pubblico; la verifica di soluzioni alternative meno impattanti; la sospensione dell'iter autorizzativo fino al completamento delle verifiche richieste; l'apertura di un confronto pubblico reale con cittadini, tecnici e professionisti.

Nel documento vengono inoltre evidenziate criticità ambientali, infrastrutturali e territoriali già presenti nell'area interessata, definite incompatibili con un ulteriore incremento dei flussi e delle edificazioni previste.

Per il Comitato, il tema riguarda l'intera città e non soltanto le aree limitrofe alla Fiera: "Qui non si sta dibattendo soltanto di una struttura. Si sta discutendo del tempo delle persone, della salute, della libertà di muoversi, del futuro urbanistico di Rimini e della possibilità di continuare a vivere questa città senza sentirsi soffocati".

I punti di raccolta firme saranno attivi ogni martedì e giovedì, dalle 19 alle 20, presso la sala parrocchiale di San Martino in Riparotta. Eventuali ulteriori date saranno comunicate sulla pagina Facebook Osservatorio Ampliamento Fiera. È inoltre possibile aderire online.