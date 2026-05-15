Una sciabola, pistole e coltelli nelle abitazioni: 40enne arrestato, è indagato anche per maltrattamenti

La ex compagna ha denunciato episodi di percosse, insulti e minacce

È stato rintracciato a Riccione un 40enne italiano, arrestato per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, vittima la sua compagna, e detenzione abusiva di armi. Al vaglio degli inquirenti la denuncia della donna in cui sono riportati episodi di percosse, insulti, minacce, in alcuni casi impugnando una pistola. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna si era poi allontanata dall'abitazione condivisa, all'interno della quale sono state trovate tre pistole storiche, il cui possesso non sarebbe stato denunciato, un coltello e una sciabola. Il 40enne, invece, risiede a Riccione e nella sua abitazione in Riviera sono state rinvenute pistole e cinque cartucce.