Una serata dedicata a Springsteen: Lorenzo Semprini si esibisce prima dell'ultimo film

Al Fulgor il cantautore riminese introduce la proiezione di "Springsteen - Liberami dal nulla"

Il Cinema Fulgor lunedì 24 novembre alle 21 ospiterà una serata speciale che unisce musica dal vivo e grande cinema. Lorenzo Semprini porterà sul palco un esclusivo live acoustic set ispirato all’album “Nebraska” di Bruce Springsteen. Un’occasione unica per vivere da vicino l’energia e l’intensità del cantautore, in una performance capace di restituire tutta la forza emotiva di uno dei lavori più iconici del repertorio springsteeniano.

Al termine del concerto, il pubblico potrà immergersi nella proiezione del film “Springsteen – Liberami dal nulla”, un viaggio cinematografico dedicato al mito di Springsteen e al suo impatto generazionale. L’evento offrirà l’occasione di vivere un viaggio emotivo che parte dal palco e si estende allo schermo, tra sonorità acustiche e narrazione cinematografica, con un omaggio a un mito della musica americana attraverso lo sguardo personale e appassionato di Semprini.

Ingresso alla serata 10 euro.