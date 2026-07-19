Un’alba di poesia e musica: Giovanni Truppi incanta Riccione sulla spiaggia del Marano

Il cantautore partenopeo ha presentato lo spettacolo “La lunga fiaba di sabbia”

Le prime luci dell’alba, il suono della risacca e una narrazione sospesa tra parole e musica. È andato in scena in un’atmosfera intima e quasi magica lo spettacolo di Giovanni Truppi sulla spiaggia libera del Marano questa mattina, domenica 19 luglio, all’alba.

L’appuntamento, che fa parte del cartellone di “Albe in controluce”, è stato inserito nella programmazione della festa della Madonna del Mare richiamando centinaia di spettatori per un risveglio collettivo all’insegna della grande letteratura e della canzone d’autore.

Il cantautore partenopeo ha presentato lo spettacolo “La lunga fiaba di sabbia”, un progetto speciale capace di intrecciare due pietre miliari del nostro Novecento: "La lunga strada di sabbia" di Pier Paolo Pasolini e le "Fiabe italiane" di Italo Calvino.

Il pubblico si è trovato immerso in un vero e proprio itinerario geografico e poetico che ha richiamato il viaggio che Pasolini intraprese nel 1959 quando percorse in automobile il litorale italiano e la mappa simbolica tracciata da Calvino riscoprendo le fiabe popolari.

Truppi ha messo magistralmente in dialogo questi due universi, facendo corrispondere a ogni tappa del viaggio pasoliniano una fiaba della medesima regione. L’artista, facendosi voce narrante di questo connubio, ha portato in scena non un semplice concerto ma un vero e proprio racconto poetico dove la musica si è unita alla parola sullo sfondo dell’alba in riva al mare.

I concerti al sorgere del sole di “Albe in controluce” torneranno domenica 26 luglio alle 5:30 con Sara Gioielli, in concerto sulla spiaggia libera di piazzale San Martino.