Undicesima edizione della Granfondo Squali: l'evento sportivo che unisce Cattolica e Gabicce

Granfondo, gravel, run, spettacoli nell'evento organizzato da Velo Club Cattolica e dal Cicloteam 2001 Gabicce Mare

È tempo di Granfondo Squali. L’evento, organizzato dal Velo Club Cattolica e dal Cicloteam 2001 Gabicce Mare con la coordinazione di Filippo Magnani, è pronto a celebrare la sua undicesima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del panorama granfondistico italiano.

Dal 15 al 17 maggio 2026, le città di Cattolica e Gabicce Mare si uniranno idealmente per creare un unico, grande village sportivo, dove le tre intense giornate culmineranno nell’attesissima gara di domenica con i suoi percorsi, studiati per sfidare e divertire tutti, dai principianti fino agli agonisti più allenati.

Venerdì 15 maggio il taglio del nastro inaugurerà l’apertura della Shark Arena, l’area expo a cielo aperto situata di fronte all’Acquario di Cattolica, a due passi dalla spiaggia, e quest’anno ancora più vivace ed estesa.

Seguirà la conferenza stampa durante la quale interverranno i rappresentanti delle istituzioni dei due territori ospiti, l’ACSI e gli organizzatori.

“La Granfondo Squali rappresenta molto più di una manifestazione sportiva – dichiarano la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci -. È un’esperienza che unisce natura, sport e benessere, valorizzando un territorio unico dove il mare incontra le colline e dove ogni pedalata diventa occasione per scoprire paesaggi, tradizioni e ospitalità. I partecipanti pedaleranno lungo percorsi che attraversano il territorio romagnolo e marchigiano, toccando luoghi di straordinaria bellezza paesaggistica come Gabicce Monte e il promontorio del Parco Naturale del Monte San Bartolo, con spettacolari panorami sulla Riviera. Un grande appuntamento sportivo, uno strumento di promozione territoriale e turistica in bassa stagione, capace di mettere in rete il territorio attraverso i valori dello sport e la qualità della vita”.

“Continuiamo a credere in questo grande evento che, negli anni, ha dato sempre maggior visibilità alla nostra città e a tutto il territorio anche a livello internazionale - sottolineano la sindaca di Gabicce Mare Marila Girolomoni e l’assessore allo Sport Roberto Reggiani – Una undicesima edizione importante, che trasformerà il territorio in tre giorni di sport e divertimento per tutti. Ad accogliere i ciclisti alla fine della gara lo straordinario panorama di Gabicce Monte e la calorosa accoglienza dei volontari e dei bagnini impegnati a preparare la classica rustida di pesce azzurro. Un evento che negli anni ha puntato sulla sinergia territoriale, fondamentale per far emergere le potenzialità offerte dalle nostre città. Un ringraziamento doveroso agli organizzatori, Velo Club Cattolica e Cicloteam 2001 Gabicce e a tutti i volontari impegnati in questa Tre Giorni di sport e divertimento”.

“Undici edizioni. Un evento ancora così giovane e già così affermato - commenta il vicepresidente ACSI Emiliano Borgna -. Sarebbe un caso da studiare questa manifestazione che ha saputo coinvolgere sin dalla prima edizione il territorio, promuovendolo e valorizzandone le eccellenze, le Amministrazioni e gli hotel. Il segreto? Sicuramente la ricetta magica non può essere svelata ma banalizzando credo sia quella di aver pensato e ideato una festa. Una festa per tutti, per i ciclisti, le famiglie e gli accompagnatori. Al centro della festa la bici, sempre Lei. Ma non una granfondo. Un evento ciclistico acclamato e riconosciuto da tutti. Con una sua identità che l’ha contraddistinto sin dalla prima edizione con la Sua mascotte, Pasqualo - il vero volto di questo evento. A posteriori può sembrare tutto semplice. E magari ripetibile. Non è certamente così, ma la lungimiranza che ha contrassegnato questo evento, questa davvero deve essere oggetto di replica. E allora evviva la Squali. E grazie per averla sognata e realizzata. Grazie a Filippo, Massimo, Ivan, Barbara, il Velo Club Cattolica ed il Ciclo Team 2001 Gabicce Mare. I Cicloamatori sentono ed attendono questo evento. L’applauso sarà per tutti perché tutti i partecipanti saranno gli attori di questa grande festa”.

“Per questa undicesima edizione abbiamo puntato ad ampliare l’area espositiva – dichiara il coordinatore dell’evento Filippo Magnani - per offrire maggiori stimoli e novità ai nostri ciclisti, alle loro famiglie e ai visitatori. La Squali Molab Run di sabato, altra novità 2026, si rivolge a un nuovo target di sportivi che, con la doppia opzione dei 10 e 5 chilometri, sarà un’ulteriore occasione per allenarsi o per rilassarsi, oltre alla consolidata Squali Gravel. Vogliamo dare sempre qualcosa di nuovo e appassionante per invitare le persone a vivere la Romagna e le Marche tutti i mesi dell’anno. Infine, ci tengo a sottolineare che il nostro obiettivo è rendere sempre di più internazionale il nostro evento. Il gemellaggio ufficiale con la Arber Radmarathon di Ratisbona ne è la prova…ed è solo il primo!”

Nel pomeriggio spazio ai talenti del futuro con la Squali Bike Junior, la gara dedicata ai ciclisti in erba che si misureranno in un’appassionante gincana.

Sabato 16 maggio le proposte si moltiplicano: si pedalerà tra panorami spettacolari con la Squali Gravel (due percorsi da 80 e 45 chilometri) mentre arriva la novità 2026, la Squali Molab Run, una corsa o camminata non competitiva (da 10 o 5 chilometri) immersa nella natura della Valle del Conca e accessibile a tutti.

Domenica 17 maggio sarà il Big Day dell’undicesima Granfondo Squali con i suoi tre percorsi di 128, 81 (rinnovato) e 46 chilometri pensati per ogni livello di preparazione, attraversa i paesaggi più suggestivi dell’entroterra romagnolo e marchigiano.

La gara si concluderà come da rito con la grande festa finale a Gabicce Monte a base di sardoncini arrostiti e fiumi di birra ghiacciata. L’evento celebra da sempre l’ospitalità autentica di Cattolica e Gabicce Mare, due eccellenze dell’Adriatico capaci di unire sport, mare e i piaceri della buona tavola.