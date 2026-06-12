Undici nuovi arbitri per la Sezione Aia Rimini: cresce la squadra riminese

La Sezione "V. Pecorelli" conta ad oggi 146 associati

La Sezione Aia di Rimini continua a crescere e guarda con entusiasmo al futuro. Giovedì 11 giugno dieci ragazzi e una ragazza hanno superato con successo l’esame finale del corso arbitri, entrando ufficialmente a far parte dell’Associazione Italiana Arbitri.

La prova si è svolta nella sede sezionale sotto la supervisione del presidente della commissione esaminatrice, Tarcisio Villa. Al termine dell’esame hanno ottenuto la qualifica arbitrale Filippo Bezzi, Mattia Calabrese, Emma Anca Duculescu, Gabriele Ilari, Mark Magnani, Gianluca Matera, Gabriele Nepa, Leonardo Sacco, Nikita Smagliy, Vito Andrea Tommillo e Moncef Rejil.

Un risultato che conferma la vitalità della sezione riminese, guidata dal presidente Marco Guitaldi, oggi forte di 146 associati. Un gruppo in costante crescita che si affaccia alla prossima stagione con rinnovato entusiasmo, al termine di un’annata particolarmente positiva sia sul piano tecnico sia su quello associativo. Tra i momenti più significativi, spicca la prima designazione in Serie A del riminese Andrea Zanotti, traguardo che ha dato ulteriore prestigio all’intera sezione.