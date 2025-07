Un'esperienza che ti lascerà senza fiato | La casa delle farfalle a Cervia nasconde delle curiosità incredibili

A Cervia la Casa delle Farfalle è una foresta tropicale vivente: mille specie, serre, insetti e battesimi del volo in un’oasi educativa e naturale.

Nel cuore di Cervia, a pochi minuti dal borgo di Milano Marittima, sorge una sorprendente oasi di vita e colore: la Casa delle Farfalle. Questa serra tropicale di 500 m² ospita farfalle provenienti da Asia, Africa, Americhe e Australia, insieme a piante esotiche che riproducono fedelmente l’habitat della foresta pluviale. Aperta nel 2002 col contributo della Regione Emilia‑Romagna, dal 2013 si è arricchita con la “Casa degli Insetti” e, dal 2019, con il “Giardino delle Farfalle” esterno, dedicato alle specie locali.

Una foresta vivente tra serre, insetti e biodiversità

Oltre alla serra centrale, i visitatori scoprono la Casa degli Insetti (dal 2006), con coleotteri, mantidi, insetti stecco, api e formicai, e la serra “Il Bruco”, inaugurata nel 2013, dove vengono allevate farfalle autoctone come Vanessa io e cavolaie, in collaborazione con l’Università di Bologna per favorire la reintroduzione nel territorio romagnolo. Il Giardino delle Farfalle esterno, realizzato nel 2019, è invece un percorso botanico aperto alla pineta, pensato per attrarre la fauna locale e favorirne la sopravvivenza.

Esperienze indimenticabili tra volo e natura

La Casa offre esperienze affascinanti: il Primo Volo Libero, ogni domenica alle 11, permette di osservare da vicino nascite sorprendenti. Il Twilight Butterfly, tra aprile e settembre, mostra lo spettacolo del volo crepuscolare a 17:00 o 18:00, mentre l’appuntamento “10 min con…” spiega alimentazione e cura delle crisalidi e insetti. Le visite guidate, attive da marzo a ottobre, sono condotte da esperti ambientali che svelano curiosità su ogni specie e pianta presente nella serra.

Curiosità

Sai che la Casa delle Farfalle è stata progettata dal designer Ugo Lipuma e dedicata alla memoria del nipote Matteo? Questa struttura, oltre ad attrarre migliaia di visitatori all’anno, svolge un prezioso ruolo educativo e di conservazione, promuovendo la biodiversità locale attraverso laboratori, reintroduzione di farfalle e il percorso botanico nella pineta cervese.