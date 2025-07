Un'estate ricca di eventi al Museo del Territorio di Riccione

Visite guidate, presentazione di libri il martedì sera; il mercoledì è dedicato ai laboratori per famiglie

Anche durante la stagione estiva, il Museo del Territorio di Riccione continua a essere un punto di riferimento culturale, aprendo le sue porte in orario serale per offrire nuove e coinvolgenti esperienze a visitatori di tutte le età. A partire da questa sera,martedì 1 luglio, prende il via un ricco calendario di appuntamenti: ogni martedì serail museo ospiterà visite guidate e presentazioni di libri in giardino, mentre il mercoledìsarà dedicato alle famiglie, con laboratori ludico-didattici che trasformano l’archeologia e la storia in un’esperienza divertente e partecipata. Un’occasione per vivere la vacanza a Riccione in modo curioso e coinvolgente, tra nuove scoperte e gioco.

Le visite guidate del martedì sera

Le visite guidate del martedì sera si confermano tra le proposte più apprezzate dal pubblico, un appuntamento fisso che ogni estate riscuote grande successo. Le aperture serali del museo, in programma ogni martedì dalle 20:30 alle 23, offrono un’occasione unica per scoprire il patrimonio storico e culturale di Riccione in un’atmosfera suggestiva.

Si comincia questa sera, martedì 1 luglio con la “Visita guidata al museo”, un percorso tra le sale espositive per conoscere reperti e curiosità del territorio, un appuntamento che tornerà anche l’8 luglio. Il 15 luglio, Oreste Delucca e Loris Bagli presenteranno il libro “Giulio Moderati da Longiano e l’orto botanico riminese del ‘500”, un viaggio alla scoperta della Rimini rinascimentale, tra rigore storico e competenza scientifica che hanno ricreato il contesto naturalistico e farmaceutico dell’epoca, offrendo un quadro dettagliato della vicenda dell’orto botanico riminese.

Il 22 luglio sarà il professore Daniele Sacco a guidare il pubblico con la presentazione del libro “Rimini città ducale della Pentapoli”, un’opera che illustra i processi di trasformazione del paesaggio rurale dal Tardoantico al basso Medioevo, oltre a fornire un rinnovato quadro interpretativo del territorio.

Il 29 luglio è in programma la “Passeggiata alla scoperta della storia di Riccione Paese”, un itinerario tra le strade del centro storico per raccontare le origini della città.

Il 5 agosto il professore Enrico Cirelli e Debora Ferreri presenteranno il libro “Il castello di Rontana. Racconto di una scoperta archeologica”, un’opera sull’insediamento medievale costruito nel territorio di Brisighella, un intero villaggio fortificato che restituisce un quadro molto dettagliato della vita quotidiana dalla sua fondazione all’abbandono, fino agli inizi dell’età moderna.

Dopo la chiusura del 12 agosto, si riprende il 19 agosto con una nuova “Passeggiata alla scoperta della storia di Riccione Paese”, l’itinerario a piedi per riscoprire il fascino dell’antico borgo di Riccione, tra botteghe, mestieri di una volta e scorci ricchi di storia.

A chiudere il ciclo di incontri, martedì 26 agosto, sarà Daniele Susini con la presentazione del libro “Vittime e carnefici. Le stragi nazifasciste lungo la Linea gotica orientale”. L’autore propone una dettagliata mappatura delle stragi compiute dai nazifascisti nella provincia di Rimini, offrendo un caso di studio unico per comprendere le dinamiche della violenza in due differenti contesti: da un lato la repressione antipartigiana, dall’altro l’occupazione militare del territorio, finalizzata alla costruzione della Linea Gotica e seguita dalla cruenta battaglia per la conquista di Rimini.

Tutte le visite guidate e le presentazioni dei libri in giardino sono gratuite; è gradita la prenotazione.

I laboratori serali del mercoledì per le famiglie

Anche quest’anno tornano i laboratori serali per le famiglie, un appuntamento che a ogni edizione continua a riscuotere grande successo, coinvolgendo adulti e bambini in attività originali e stimolanti. Le proposte, tutte di carattere ludico-didattico, valorizzano la storia e l’archeologia del territorio riccionese, e si svolgono il mercoledì sera alle 21, dal 2 luglio al 27 agosto.

Si comincia domani, 2 luglio con “Un intreccio di pace”, il laboratorio dedicato alla tessitura e alla tintura naturale nel Neolitico, seguito, il 9 luglio da “Forte come una Tumba!”, un laboratorio di costruzioni in carta ispirato alla antiche forme ritrovate nella Tomba degli Agolanti, la nobile famiglia fiorentina in esilio a Riccione, che fece edificare l’omonimo castello nella prima metà del XIV secolo.

Mercoledì 16 luglio, nel corso del laboratorio “Argilla, colore e tanto splendore”, i partecipanti realizzeranno un modello di lastra architettonica in terracotta partendo dalla manipolazione dell’argilla, per poi completare l’attività decorando lastre già cotte. Il 23 luglio si prosegue con il “Profumo di Roma antica”: attraverso lo studio delle fonti classiche si riprodurranno fragranze diffuse nell’antica Roma, quelle che i partecipanti immagineranno potessero riempire i balsamari esposti in museo. Un incontro speciale, dove ricerca storica e creatività si fondono per riscoprire l’universo olfattivo del passato.

Mercoledì 30 luglio, le guide esperte del museo coinvolgeranno i partecipanti in “Intreccia e spalma. Ecco come nasce una capanna!”, un’attività divertente per scoprire come si costruivano le abitazioni nell’età del Bronzo (è consigliato un abbigliamento sportivo e comodo). Ad agosto, il 6 è in programma “Belli e buoni! I benefattori di Riccione”, un laboratorio che racconta la nascita del Comune di Riccione e della sua vocazione turistica, attraverso aneddoti, curiosità e personaggi che si sono distinti per il loro impegno verso la città. I partecipanti daranno loro forma creando dei burattini in cartapesta.

Mercoledì 20 agosto sarà la volta di “Riccione è libera! Cronache dalla Seconda guerra mondiale”, con giochi da tavolo per scoprire, in modo coinvolgente, cosa accadde a Riccione nel settembre del 1944. Il ciclo di appuntamenti si chiude mercoledì 27 agosto con “Un mare di colori. Le vele al terzo di Riccione”, un laboratorio dedicato alle tradizionali vele colorate della Saviolina e delle famiglie di pescatori locali, protagoniste indiscusse del paesaggio marinaro adriatico.

L’inizio di ogni laboratorio è previsto per le ore 21; la partecipazione ha un costo di 5 euro ed è richiesta la prenotazione.