Ungheria, è dominio Marc Marquez. Terzo Bezzecchi

Secondo Acosta su Ktm, fuori Bastianini

Marc Marquez domina in Ungheria e conquista la decima vittoria stagionale (23esima considerando le Sprint), la settima consecutiva (con 7 doppiette consecutive tra gara e Sprint). Il campione spagnolo proverà a battere il proprio personale record di 13 vittorie stagionali: dovrà arrivare primo in metà delle otto gare rimanenti. In campionato invece si avvicina, tappa dopo tappa, il trionfo matematico e il nono titolo: Alex Marquez scivola, rientra e rimane nelle retrovie, Pecco Bagnaia parte benissimo, ma poi chiude nono. Marc è a quota 455, a +175 sul fratello e a +227 su Bagnaia.

Tornando alla gara ungherese, tra i delusi c'è Enea Bastianini, che dopo una buona parenza scivola ed esce subito fuori posta. Sorride invece Marco Bezzecchi, che chiude terzo dietro a Marc e allo scatenato Acosta. Aprilia può sorridere anche per il quarto posto di Martin davanti a Luca Marini su Honda. Morbidelli, Binder, Pol Espargaro, Bagnaia e Quartararo chiudono la top 10 del gp di Ungheria.