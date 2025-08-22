Un'impresa su 5 a Rimini è femminile: "Segnale positivo nonostante la crisi"

Giusto (Gruppo Terziario Donna Confcommercio): "A livello regionale e nazionale imprese femminili sono invece in calo"

"Dati incoraggianti arrivano dalla Camera di Commercio della Romagna in merito alla presenza e alla tenuta delle imprese femminili nella provincia di Rimini". Lo riferisce la presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio della Provincia di Rimini, Giovanna Giusto, che esprime soddisfazione. Al 30 giugno 2025, le imprese femminili attive a Rimini sono 7.622, rappresentando il 22% del totale delle imprese attive. "In un momento complicato per l’economia nazionale e soprattutto per chi fa impresa, stretto tra i rincari di ogni spesa di gestione e un potere d’acquisto dei consumatori che si assottiglia sempre più a causa dell’inflazione, la sostanziale stabilità delle imprese femminili a Rimini è un segnale positivo, soprattutto se confrontato con il calo registrato a livello regionale e nazionale”, commenta Giusto.

Secondo la presidente, dietro questi numeri c’è un impegno quotidiano fatto di forza e visione: “Questo dimostra che le donne imprenditrici di Rimini stanno lavorando con determinazione e resilienza per costruire un futuro economico solido e sostenibile. E scorrendo i dati si nota l’importante presenza delle imprese a conduzione femminile che sono distribuite su tutto il territorio provinciale. Crediamo che le donne imprenditrici siano un motore importante per l’economia locale e che il loro contributo sia fondamentale per lo sviluppo e la crescita della nostra comunità. Per questo il nostro Gruppo è impegnato a supportare e promuovere le imprese femminili nella nostra provincia. Invito le imprenditrici di Rimini a unirsi a noi per costruire un futuro economico più solido; insieme possiamo creare opportunità di crescita e sviluppo per le donne imprenditrici e per la nostra comunità”.