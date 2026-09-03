Un'iniziativa sulla spiaggia per raccontare i sapori di Rimini: tra gli ospiti anche il Vescovo Anselmi

Va in archivio la seconda edizione de "Il Mercato del Mare"

Si è conclusa la seconda edizione de “Il Mercato del Mare”, il progetto che nel corso dell’estate 2026 ha portato sulla spiaggia di Rimini i sapori, le storie e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Quattro gli appuntamenti che, tra la fine di luglio e l’inizio di settembre, hanno animato la battigia riminese. L’iniziativa, organizzata dai bagnini della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini Sud insieme a Piacere Spiaggia Rimini, si inserisce all’interno del progetto di promozione territoriale “Romagna Mare e Monti”, nato con l’obiettivo di raccontare e valorizzare le eccellenze della Romagna mettendo in relazione la costa con l’entroterra: la porchetta, la piadina romagnola igp, le vongole dell'Adriatico e altre specialità.

Grande spazio anche ai vini del territorio, con Rebola, Sangiovese e bollicine dei Colli Riminesi. Ad accompagnare le degustazioni giochi e attività dedicate ai più piccoli, per coinvolgere tutta la famiglia negli appuntamenti sulla spiaggia.

A suggellare la conclusione della seconda edizione è stata la presenza del Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi: nel suo saluto, il Vescovo ha inoltre ringraziato i tanti turisti presenti per aver scelto Rimini come meta delle proprie vacanze. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, dei produttori e del pubblico, che nel corso dell’estate hanno accolto con entusiasmo un format capace di mettere insieme turismo, accoglienza, enogastronomia e promozione territoriale, con un’immagine autentica e profondamente legata all’identità romagnola.