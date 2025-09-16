Unione Europea, pronte le sanzioni contro Israele

Mercoledì 17 settembre il collegio dei commissari adotterà un pacchetto di provvedimenti

La Commissione europea si prepara a varare un pacchetto di misure nei confronti di Israele. L’annuncio è arrivato oggi dalla portavoce dell’esecutivo comunitario, Paula Pinho, durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. Il provvedimento, che dovrebbe essere discusso e approvato domani (mercoledì 17 settembre) dal collegio dei commissari, si concentra in particolare sulla situazione a Gaza. Tra le opzioni sul tavolo figura anche la sospensione della parte commerciale dell’accordo di associazione Ue-Israele, una delle intese più rilevanti nelle relazioni bilaterali. A presentare ufficialmente le misure saranno l’Alta commissaria Kaja Kallas e il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic, chiamati a illustrare nel dettaglio i contenuti e i tempi di applicazione delle decisioni.