Unione Valconca, nasce il terzo sub ambito: c'è anche Sassofeltrio

Con Montescudo Monte Colombo

Si è svolta il 15 gennaio la prima seduta dell’anno 2026 del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valconca. L’assemblea ha approvato all’unanimità una modifica allo Statuto dell’Unione, introducendo l’istituzione del nuovo sub-ambito 3, che comprende i Comuni di Montescudo – Monte Colombo e Sassofeltrio.

Con la modifica statutaria, l’Unione si articola dunque in tre sub-ambiti, uno strumento previsto dalla normativa regionale dell’Emilia-Romagna per consentire una gestione più flessibile delle funzioni associate, soprattutto in presenza di differenze territoriali, demografiche e organizzative. I sub-ambiti permettono infatti di strutturare centri di costo autonomi e di calibrare i servizi sulle reali esigenze delle diverse aree, mantenendo al tempo stesso una visione unitaria. Il nuovo sub-ambito si unisce a quelli esistenti: sub-ambito 1 (Comuni di Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Saludecio, San Clemente) e sub-ambito 2 (Comuni di Montefiore Conca e Morciano di Romagna).

Già a partire dal 2021 alcuni servizi fondamentali, come la Polizia Locale e le funzioni legate a Sue, Suap e sismica, erano stati organizzati dall’Unione della Valconca attraverso una suddivisione in sub-ambiti. L’istituzione del terzo sub-ambito si inserisce dunque in un percorso già avviato e coerente, che ora richiederà l’adeguamento delle convenzioni dei servizi interessati per rendere pienamente operativa la nuova articolazione.

La scelta condivisa dal Consiglio dell’Unione punta a garantire un migliore equilibrio tra estensione territoriale e popolazione, con l’obiettivo di rendere più efficaci e tempestivi i servizi, in particolare nelle aree più periferiche, rafforzando la presenza e l’azione dell’ente sovracomunale.

Al termine della seduta, il presidente dell’Unione dei Comuni della Valconca, Gian Marco Casadei, ha espresso soddisfazione per l’esito unanime della votazione, sottolineando il valore strategico della riorganizzazione approvata: «L’istituzione dei tre sub-ambiti rappresenta un passo importante per l’Unione, perché consente di raggiungere un migliore equilibrio tra superficie e popolazione e di garantire un servizio più efficiente, in particolare per quanto riguarda la Polizia Locale nelle zone più periferiche del nostro territorio. È una scelta che va nella direzione di un’Unione sempre più vicina ai Comuni e ai cittadini».