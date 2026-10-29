Voto all'unanimità Unione Valconca, Tatiana Pruscini eletta presidente del Consiglio

Votate anche modifiche al regolamento dehors

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valconca, riunito mercoledì 28 ottobre a Morciano di Romagna, ha eletto all’unanimità Tatiana Pruscini, rappresentante del Comune di Montefiore Conca, alla presidenza dell’assemblea. La nomina ha raccolto il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti.

Nel corso della seduta sono stati approvati diversi provvedimenti relativi alle attività economiche, all’organizzazione dell’ente e alla gestione finanziaria.

Tra questi, la modifica del regolamento sui dehors, con l’obiettivo di aggiornare il testo e favorire lo sviluppo dei piccoli esercizi presenti nei borghi della Valconca. L’intervento punta a sostenere le attività locali e a migliorare i servizi offerti ai turisti, accompagnando le esigenze degli operatori e l’accoglienza di chi visita il territorio.

L’aggiornamento si inserisce nell’impegno dell’Unione a sostegno del tessuto economico dei borghi, dove i piccoli esercizi rappresentano un servizio per i residenti e un punto di riferimento per i visitatori. Favorirne lo sviluppo significa contribuire alla vitalità dei centri e rafforzarne la capacità di accoglienza.

Sul piano organizzativo, il Consiglio ha approvato una modifica allo Statuto che introduce la possibilità di ricorrere agli incarichi a contratto previsti dall’articolo 110 del decreto legislativo 267 del 2000. La nuova disposizione consente all’Unione di utilizzare uno strumento che il precedente testo statutario non contemplava.

La modifica riguarda la possibilità di coprire, mediante contratti a tempo determinato, posti di responsabile di servizi o uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, secondo quanto previsto dalla normativa. L’ente potrà quindi attivare le relative procedure qualora se ne presenti la necessità e ricorrano le condizioni previste.

L’aggiornamento dello Statuto non comporta il conferimento immediato di incarichi, ma introduce la facoltà di ricorrere a questa modalità.

È stata inoltre approvata la convenzione per il servizio di tesoreria, che disciplina lo svolgimento delle attività connesse alla gestione finanziaria dell’ente, comprese le riscossioni, i pagamenti e la custodia delle disponibilità finanziarie e che sarà oggetto della procedura di gara per l’affidamento del servizio.

La seduta ha riguardato anche i provvedimenti relativi alla variazione di bilancio adottata in via d’urgenza e al bilancio consolidato del gruppo Unione Valconca, nell’ambito degli adempimenti economico-finanziari dell’ente.