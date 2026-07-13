Università di Bologna, gli studenti del campus di Rimini generano 179 milioni di euro per la Romagna

Il Bilancio di Sostenibilità dell’Alma Mater fotografa l’impatto economico della comunità universitaria: oltre 808 milioni complessivi nel 2025 nei territori dell’Ateneo

Gli studenti dell'Università di Bologna immettono in media più di due milioni di euro al giorno nell'economia dei territori in cui l'Ateneo ha le proprie sedi. Nel 2025 l'impatto economico complessivo della loro presenza è stato di oltre 808 milioni di euro, di cui 629 milioni nella sola provincia di Bologna e 179 milioni nei campus della Romagna. Lo rilevano i dati del nuovo Bilancio di Sostenibilità dell'Alma Mater.



Sommando l'impatto del bilancio di Ateneo nella provincia di Bologna — 561 milioni di euro nel 2025, investimenti compresi — a quello generato dagli studenti, l'impatto economico diretto e indiretto complessivo sale a circa 1,2 miliardi di euro, pari al 2,3% del Pil provinciale.



Le voci di spesa più rilevanti sono l'abitazione, oltre 5.800 euro all'anno, seguita da alimentari (2.800 euro) e ristorazione fuori casa (1.800 euro). Bologna è la sede più cara per l'abitazione: affitto, utenze e servizi superano i 6.100 euro annui, contro i quasi 4.600 euro di Cesena e i circa 5.300 euro di Rimini. La spesa media di uno studente fuori sede supera nel complesso i 12.400 euro all'anno.



"Sono cifre che fanno riflettere - dice il rettore Giovanni Molari - e che ci rendono ancor più consapevoli e fieri del ruolo fondamentale del nostro Ateneo per la vitalità della società circostante. L'Università dovrà affermare con sempre maggior convinzione, di fronte a tutti gli interlocutori, la necessità di riconoscere l'Alma Mater come indispensabile motore di innovazione, sviluppo, progresso economico e culturale".

Il Bilancio di Sostenibilità raccoglie anche i dati sulle politiche ambientali dell'Ateneo, incentrate sul Piano Energetico, e quelli sugli impatti sociali legati a formazione, ricerca e rapporti con il te.