Università di Pisa, studenti pro Palestina interrompono lezione: docente annuncia querele

Il docente che stava facendo lezione avrebbe riportato contusioni

Un gruppo di studenti pro Palestina ha fatto irruzione questa mattina (martedì 16 settembre) in un’aula del Polo Piagge dell’Università di Pisa, interrompendo una lezione del dipartimento di Scienze Politiche tenuta dal docente associato di diritto comparato. Sui social, gli studenti lo hanno definito “professore sionista”, postando foto e video dell’accaduto. Secondo quanto riferito, il professore ha tentato di opporsi all’irruzione senza riuscirvi e, nel corso dell’occupazione, ha riportato alcune contusioni. Successivamente si è recato al pronto soccorso e poi in questura per sporgere denuncia.

Sul profilo Instagram del gruppo Studenti per la Palestina di Pisa si legge un messaggio in cui gli studenti spiegano le motivazioni del blitz: “Stamattina le lezioni non sono iniziate nella tranquillità della routine, perché non c'è niente per cui stare tranquilli. Con le bandiere della Palestina, i pugni stretti per la rabbia dettata dalle notizie che ci arrivano da Gaza e la voce alta siamo entrate nelle aule del Polo Piagge. Abbiamo fermato le lezioni.”

Nel post si aggiunge: “Mentre entravamo nelle aule per informare di quanto accaduto nelle ultime ore a Gaza City ci siamo imbattuti in un professore sionista che in ogni modo ha tentato di non far entrare la voce solidale con la Palestina nella sua aula. Abbiamo deciso di occupare la sua lezione, annullandola, e prendere tutto lo spazio di cui la Palestina ha in questo momento bisogno”.