Uno Bianca: al via l'incidente probatorio sui dispositivi di Pietro Gugliotta

Mercoledì i primi accertamenti nella caserma dei Carabinieri di Bologna. L'attività rientra nell'inchiesta per concorso in omicidio aperta dopo l'esposto dei familiari delle vittime

Mercoledì mattina, nella caserma dei Carabinieri di viale Panzacchi a Bologna, prenderà il via l'incidente probatorio sui dispositivi elettronici dell'ex poliziotto e componente della banda della Uno bianca Pietro Gugliotta, morto suicida a gennaio nel cortile della sua abitazione di Colle d'Arba, in provincia di Pordenone.



Gli accertamenti sono stati disposti nell'ambito dell'inchiesta per concorso in omicidio sulla banda Uno bianca, che tra il 1987 e il 1994 uccise 23 persone e ne ferì oltre 100 tra l’Emilia-Romagna e le Marche. Nel 2023, alcuni familiari delle vittime avevano presentato un esposto dopo il quale ha preso il via l'indagine. Lo riporta Corriere Romagna.