“Uno Bianca, Memoria e Verità”: a Rimini il confronto a oltre trent’anni dai fatti

Attesi Luciano Baglioni e il sostituto procuratore Daniele Paci

Torna a Rimini, a oltre trent'anni di distanza, la memoria della banda della Uno Bianca. Giovedì 18 giugno, alle ore 20:30, l'Arena Francesca da Rimini ospiterà il convegno "Uno Bianca, Memoria e Verità", organizzato dal Comune di Rimini. Sul palco, tra gli altri, il sostituto procuratore Daniele Paci, che coordinò le indagini sfociate negli arresti, e Luciano Baglioni, attualmente Sostituto Commissario della Polizia di Stato in congedo (all’epoca ispettore di polizia) tra i protagonisti di quella difficile stagione investigativa. "Un appuntamento che arriva in un momento particolarmente significativo, dopo le recenti interviste a Roberto Savi, che hanno riportato prepotentemente alla ribalta quei fatti, riaprendo ferite mai del tutto rimarginate in una città che ancora ne porta il peso", evidenzia l'amministrazione comunale.

Al convegno interverrà anche Giuseppe Chicchi, già sindaco di Rimini negli anni in cui quei crimini insanguinarono la città. A moderare il dibattito sarà Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale. I saluti dell'Amministrazione comunale saranno portati dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall'assessore alla legalità Francesco Bragagni. L'evento è aperto alla cittadinanza. L'ingresso è libero.