Uomo trovato morto fuori dal Vision, eseguita l’autopsia: si indaga sulle cause del decesso

I Carabinieri esaminano le telecamere e ricostruiscono i suoi ultimi spostamenti: non si esclude nessuna ipotesi

Ieri si è svolta l'autopsia che determinerà la causa della morte del 34enne albanese trovato privo di vita nella notte tra mercoledì e giovedì nel piazzale del Vision Club di Verucchio.

Dall'esame verrà chiarito se le lesioni facciali siano state una conseguenza di un'aggressione violenta o di una caduta a terra conseguente ad un malore.

I Carabinieri che stanno procedendo nelle indagini mantengono aperta qualsiasi pista anche se al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un malessere che avrebbe colto di sorpresa l'uomo, causandone il crollo a terra. I militari stanno anche visionando le telecamere di videosorveglianza della zona, tentando di ricstruire le ultime ore della vittima, tracciando gli spostamenti e verificando se la vittima avesse appuntamenti o incontri con conoscenti prima della tragedia.

Il 34enne era giunto in Italia poco prima, tentando di trovare lavoro come muratore. A dare l'allarme è stato un passante che, attorno alle 23.30, stava recuperando l'auto per rientrare a casa, accorgendosi del corpo in terra. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 che hanno dichiarato il decesso dopo aver a lungo tentato di rianimarlo.