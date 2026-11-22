Basket A2 Uragano Dole su Torino: Reale Mutua spazzata via (53-71)

Decisivi uno 0-15 a cavallo dei due quarti iniziali e un pesante break finale (0-14). Assente Denegri (infortunato)

E' un sabato sera di festa quello della Dole Rimini, che torna a vincere e convincere anche lontano dal Flaminio: sul campo della Reale Mutua Torino, infatti, la compagine biancorossa prevale con il punteggio di 53-71 grazie a un primo tempo più che solido (12 punti subiti nei primi 17'), uno 0-15 a cavallo dei due quarti iniziali e un pesante break finale (0-14) utile a respingere il ritorno degli avversari, arrivati fino al singolo possesso di distanza.

Assente il miglior marcatore della squadra Denegri, Rbr si porta a casa il match con una buona prestazione a trazione difensiva, mentre a prendersi in mano l'attacco sono Stephens, MVP della gara con una doppia-doppia da 16 punti (7/10 da due) e 10 rimbalzi, Udom, autore di 15 punti (4/6 da due, 2/3 da tre), 6 rimbalzi e 3 assist, Demps (10+6 rimbalzi) e Marini (10+5+4, ma anche 6 falli subiti). Per la Reale Mutua non bastano 14 punti di Harvey, 12 di Massone e 10 di Allen.



Vista l'indisponibilità di Denegri, coach Dell'Agnello decide di schierare il suo sostituto naturale Bartoli in cabina di regia assieme ai soliti Marini, Demps, Udom e Stephens. Stesso quintetto delle ultime uscite, invece, per il coach torinese Moretti: Massone-Harvey-Ghirlanda-Allen-Benvenuti. È proprio quest'ultimo, assieme alla guardia americana, a trovare dal mid-range i primi punti per i padroni di casa, mentre dall'altra parte a farsi valere nel pitturato è Stephens con quattro punti consecutivi (4-4 al 3').

Un mini tentativo di allungo piemontese arriva con le triple di Massone e Harvey, ma da quel momento nelle fila biancorosse decide di far sentire ancora di più la propria voce lo stesso Stephens, rebus indecifrabile per i locali nei primi scampoli di partita e capace di raggiungere quota dieci punti dopo appena 6' di gioco. La tripla di Tomassini, il lay-up in contropiede di Udom e il 2/4 dalla lunetta della coppia Demps-Lenci permettono alla Dole di proseguire il parzialone e di doppiare la Reale Mutua, la quale non segna più e chiude il primo quarto sul –11, 10-21.



Nel secondo periodo la difesa romagnola continua a bloccare totalmente ogni iniziativa di Torino, mentre nella metacampo offensiva procede ad allargare il proprio margine con tanti rimbalzi offensivi e il canestro di Udom (10-23 al 13').

La grande emorragia di punti della Reale Mutua, durata quasi otto minuti, si interrompe con i liberi di Allen e Harvey; Rbr, però, mantiene salda la leadership e anzi, scappa ulteriormente grazie a uno show di Demps, autore di sei punti di fila tra cui una schiacciata di potenza nel traffico (12-30 al 16'). Pepe, Benvenuti e Faloppa fanno "gol" e mettono a segno un improvviso 7-0 di parziale; Marini mantiene a distanza di sicurezza i locali con un glaciale 4/4 a cronometro fermo, ma l'ultimo lampo del primo tempo è di Faloppa che, dunque, ristabilisce il gap della frazione precedente e fissa il punteggio sul 23-34 dell'intervallo.



Al rientro dagli spogliatoi gli attacchi continuano a non brillare particolarmente; a fare la differenza, però, sono i tanti secondi possessi in favore della Dole, nuovamente a +14 grazie alle conclusioni di Marini e Udom (25-39 al 13'). Massone realizza ancora da oltre l'arco, ma ogni volta che Torino cerca di rientrare Rimini rincara la dose con uno schiaffo morale ancora maggiore: a prendersi la scena a metà del terzo quarto, allora, è l'asse Stephens-Bartoli, che con un rapido 0-8 porta la Dell'Agnello-band addirittura al nuovo massimo vantaggio di 19 lunghezze (28-47 al 25').

Il team piemontese non si arrende e si rifà pericolosamente sotto con un controparziale di 10-0 (38-47 al 28'); Simioni da lontano fa respirare i suoi ma solamente per qualche secondo, perché dall'altra parte Massone (personale 4-0) rende il divario tra Reale Mutua e Rinascita ancora minore, 42-49 al 29', poi diventato 42-51 post "cesto" di Stephens.





Dopo l'ultima mini pausa è la squadra locale a rientrare meglio sul parquet, tanto da portarsi immediatamente a due possessi da Rbr col trio Allen-Corgnati-Massone (47-53 al 33'). La Dole fatica sempre di più a trovare la via del canestro e lo spauracchio di un definitivo rientro piemontese si fa sempre più importante col passare dei minuti (51-53 al 34').

Dopo il timeout chiamato da coach Dell'Agnello la Dole segna tre "gol" d'importanza capitale, due usciti dalle mani di Simioni (5 punti) e uno da quelle di Udom (2), con il numero 17 biancorosso che nelle azioni successive realizza anche il libero del +9, la tripla del +12 e il lay-up del +15. Nel frattempo, inoltre, la difesa romagnola torna a rasentare quei livelli di perfezione del primo tempo, non concedendo alcuna possibilità di rientro a Torino e chiudendo così la contesa sul 53-71, con la tripla da distanza siderale di Marini a fare da ciliegina sulla torta.

IL TABELLINO

Reale Mutua Torino – Dole Rimini 53-71

REALE MUTUA: Faloppa 4, Ghirlanda, Ficetti N.E, Mossi, Corgnati 4, Allen 10, Massone 12, Benvenuti 7, Villar, Pepe 2, Scandiuzzi, Harvey 14. All.: Moretti

DOLE: Leardini, Tomassini 5, Lenci 1, Marini 10, Udom 15, Stephens 16, Simioni 7, Bartoli 7, Della Chiesa N.E, Demps 10. All.: Dell'Agnello

PARZIALI: 10-21; 23-34; 42-51