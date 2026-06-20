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Urla ai passanti e danneggia vetrine: arrestato sul lungomare durante la Notte Rosa

Controlli straordinari della Questura di Rimini nel weekend di eventi: l’uomo, irregolare sul territorio, ha aggredito gli agenti durante le fasi di identificazione

A cura di Michela Alessi Redazione
20 giugno 2026 10:57
Urla ai passanti e danneggia vetrine: arrestato sul lungomare durante la Notte Rosa -
Rimini
Cronaca
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Nel lungo fine settimana della Notte Rosa, in occasione dei numerosi eventi previsti nella Riviera, la Questura di Rimini ha predisposto servizi straordinari, soprattutto serali e notturni, finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e reati contro la persona e il patrimonio.

Proprio nella giornata di ieri, venerdì 19 giugno, durante il normale controllo del territorio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Rimini è stato inviato sul lungomare zona Marina Centro, dove era stato segnalato un soggetto molesto, descritto come di possibile origine nordafricana, intento a urlare contro i passanti e a colpire le vetrine dei negozi.

Giunti sul posto, i poliziotti sono riusciti a intercettare l’uomo, che stava inveendo contro alcuni passanti; invitato a fornire le generalità, queste risultavano sconosciute ai sistemi in uso alle Forze di Polizia e, per questo, l’uomo è stato fatto salire sull’autovettura di servizio con difficoltà e accompagnato in Questura per il fotosegnalamento.

Durante il tragitto, il soggetto ha iniziato a minacciare gli operatori scalciando contro il plexiglass divisorio e, una volta giunti negli uffici, ha continuato con un comportamento aggressivo anche durante le fasi di identificazione, fino a scagliarsi contro il personale.

A quel punto i poliziotti si sono visti costretti a immobilizzarlo con le manette di sicurezza e a collocarlo nelle camere di sicurezza; l’uomo è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata odierna. In quanto irregolare sul territorio nazionale, al termine della direttissima sarà messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di espulsione.

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