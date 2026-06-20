Urla ai passanti e danneggia vetrine: arrestato sul lungomare durante la Notte Rosa

Controlli straordinari della Questura di Rimini nel weekend di eventi: l’uomo, irregolare sul territorio, ha aggredito gli agenti durante le fasi di identificazione

Nel lungo fine settimana della Notte Rosa, in occasione dei numerosi eventi previsti nella Riviera, la Questura di Rimini ha predisposto servizi straordinari, soprattutto serali e notturni, finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e reati contro la persona e il patrimonio.

Proprio nella giornata di ieri, venerdì 19 giugno, durante il normale controllo del territorio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Rimini è stato inviato sul lungomare zona Marina Centro, dove era stato segnalato un soggetto molesto, descritto come di possibile origine nordafricana, intento a urlare contro i passanti e a colpire le vetrine dei negozi.

Giunti sul posto, i poliziotti sono riusciti a intercettare l’uomo, che stava inveendo contro alcuni passanti; invitato a fornire le generalità, queste risultavano sconosciute ai sistemi in uso alle Forze di Polizia e, per questo, l’uomo è stato fatto salire sull’autovettura di servizio con difficoltà e accompagnato in Questura per il fotosegnalamento.

Durante il tragitto, il soggetto ha iniziato a minacciare gli operatori scalciando contro il plexiglass divisorio e, una volta giunti negli uffici, ha continuato con un comportamento aggressivo anche durante le fasi di identificazione, fino a scagliarsi contro il personale.

A quel punto i poliziotti si sono visti costretti a immobilizzarlo con le manette di sicurezza e a collocarlo nelle camere di sicurezza; l’uomo è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata odierna. In quanto irregolare sul territorio nazionale, al termine della direttissima sarà messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di espulsione.