Vacanza last minute di fine estate: perché scegliere un camping a Jesolo?

Settembre a Jesolo: temperature miti, camping sulla spiaggia e turismo di prossimità ideale per relax in bassa stagione

Nel momento in cui scriviamo l’estate è ormai in dirittura d’arrivo: sta finendo, come cantavano i Righeira in una nota canzone che torna di moda ogni anno. Le temperature nel 2026 sono però quanto mai miti, dando modo di respirare e facendo presagire un concetto diverso di vacanza, decisamente più rilassato. Settembre è il mese ideale per chi è alla ricerca di un po’ di svago e tra le opzioni da non sottovalutare ce n’è una che interessa il cosiddetto turismo di prossimità: ci riferiamo alla possibilità di soggiornare in un camping a Jesolo, località dell’Adriatico tra le più rinomate per via della lunga spiaggia di sabbia finissima e i tanti servizi nel segno dell’ospitalità, dell’intrattenimento e della sicurezza. Vediamo perché considerarla proprio per un momento di bassa stagione quale quello di fine estate-inizio autunno.

Camping a Jesolo: dove soggiornare

Una delle strutture più valide dove soggiornare a Jesolo e dintorni è il camping Sant’Angelo Village: un villaggio turistico attivo da oltre quarant’anni che propone un’idea di vacanza basata sulla tranquillità e la possibilità di coccolare gli ospiti dal primo all’ultimo minuto. Professionalità, cortesia, sorriso ed esperienza: sono questi i tratti distintivi che rendono questo camping nelle immediate vicinanze di Jesolo l’ideale per un viaggio esperienziale da conseguire nell’ultima parte della calda stagione. È possibile contare su molteplici tipologie di pernottamento: appartamenti, bungalow, piazzole da campeggio, caravan e maxi caravan. Ciò dà modo di accedere a soluzioni personalizzate, grazie anche alla presenza di servizi quali quelli di animazione, spiaggia riservata, piscina per adulti e piscina per bambini nonché molto altro ancora. Si avrà dunque modo di disporre di tutto ciò che occorre per il proprio viaggio di relax all’interno della struttura, approfittando comunque di un contesto di eccezione quale quello di Jesolo.

Perché scegliere Jesolo

Sfatiamo subito un mito: optare per un camping a Jesolo in bassa stagione non vuol dire soltanto concedersi una vacanza risparmiando sui costi. Significa molto di più, complice da un lato la professionalità e l’accoglienza della popolazione locale, dall’altro un territorio che ha tanto da offrire, ecco perché:

● il litorale detiene il prestigioso riconoscimento Bandiera Blu: questo testimonia una qualità eccellente dell’acqua come dei servizi che servono a rendere il soggiorno piacevole;

● possibilità di effettuare tantissimi sport: siamo del resto in una delle zone maggiormente sport-friendly d’Italia, con attività da svolgere sia presso le strutture come Sant’Angelo Village, sia nelle immediate vicinanze;

● disponibilità di circa 150 km di piste ciclabili: sono accessibili vari itinerari immersi nella natura, indicati per categorie differenti persone;

● tanti eventi culturali e della movida: queste occasioni sono fruibili persino a settembre, con attività adatte a un pubblico giovane così come alle famiglie con bambini;

● vicinanza con Venezia: la Serenissima si raggiunge con facilità e, inutile a dirlo, vale sempre la pena immergersi nel suo fascino.

A tutto questo si aggiunge una gastronomia locale godereccia e la possibilità di fare shopping a prezzi più accessibili, grazie ai diversi outlet ubicati nelle vicinanze. Una vacanza in un camping a Jesolo permette quindi di accedere a molteplici idee per personalizzare il proprio viaggio, senza l’obbligo di dover programmare tutto e potendosi così immergere maggiormente in un’atmosfera di divertimento e relax.