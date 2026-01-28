Vaccini e prevenzione: a Rimini un incontro aperto alla comunità Lgbtqia+

Appuntamento venerdì 30 gennaio

E’ in programma venerdì 30 gennaio, alle ore 20.30, alla Sala Pironi di Rimini (Corso d’Augusto 231), l’incontro pubblico dal titolo ‘Vaccini e prevenzione – L’Ausl Romagna incontra la comunità LGBTQIA+‘.

All’iniziativa gratuita, organizzata dalle Unità Operative Igiene/Sanità Pubblica, Malattie Infettive e Dermatologia di Rimini in collaborazione con Gruppo Salute Arcigay Rimini, Agedo e AntidiscRIMINIazioni Odv, prendono parte come relatori la dottoressa Michela Morri (U.O. Igiene/Sanità Pubblica) e i dottori Giacomo Vandi (U.O Malattie Infettive) e Federico Tartari (U.O. Dermatologia).