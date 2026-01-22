Valconca: al via il doposcuola pomeridiano per circa 100 bambini

Parte il servizio doposcuola in Valconca gestito dalla Cooperativa Sociale Il Gesto

Dal 14 gennaio è ripartito in Valconca il servizio di doposcuola rivolto ai bambini delle scuole primarie, un progetto educativo che unisce supporto allo studio, creatività e socialità, pensato per accompagnare i più piccoli nel pomeriggio in continuità con l’orario scolastico. Circa un centinaio le famiglie del territorio coinvolte.

Il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale Il Gesto ed è realizzato grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali e delle scuole del territorio, a conferma di una rete educativa condivisa che mette al centro il benessere e la crescita dei bambini. Una progettualità che nasce da un’esigenza precisa evidenziata nel corso del tempo dalle amministrazioni comunali e dalle famiglie della Valconca e che la Cooperativa Il Gesto ha deciso di intercettare mettendo in campo le proprie professionalità per dare vita ad un presidio educativo e formativo stabile.

Il doposcuola è attivo nei Comuni di Mondaino, Saludecio, Montefiore Conca, Montegridolfo e Gemmano, all’interno delle rispettive scuole primarie, con modalità organizzative adattate alle esigenze dei singoli territori.

Le attività si svolgono nel pomeriggio e prevedono momenti dedicati allo svolgimento dei compiti, affiancati da laboratori creativi, giochi cooperativi e percorsi di crescita personale e sociale. L’obiettivo è offrire ai bambini uno spazio educativo accogliente e stimolante, dove apprendimento e relazione possano procedere insieme, valorizzando le capacità individuali e il lavoro di gruppo.

Il servizio, gratuito, rappresenta un supporto concreto alle famiglie e un investimento sul piano educativo e sociale, rafforzando il legame tra scuola, territorio e comunità.

Il valore del progetto sta proprio nel suo approccio educativo: il momento dei compiti diventa occasione per imparare a organizzarsi, acquisire autonomia e affrontare lo studio con maggiore tranquillità, mentre i laboratori creativi e i giochi cooperativi favoriscono l’espressione personale, la socializzazione e il rispetto delle regole condivise. In questo contesto, i bambini non sono semplici utenti di un servizio, ma protagonisti di un percorso che rafforza la fiducia in sé stessi e la capacità di stare in relazione con gli altri.

Per le famiglie, il doposcuola rappresenta un supporto concreto alla conciliazione tra tempi di lavoro e vita quotidiana, con la certezza di affidare i propri figli a un ambiente sicuro, educativo e stimolante. Per il territorio, è un investimento che guarda al futuro, perché rafforza il legame tra scuola, comunità e istituzioni locali, costruendo ogni giorno occasioni di crescita condivisa.