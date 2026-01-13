Valconca, auto si ribalta sulla Sp17: mamma e tre figli piccoli al "Bufalini"

Le cause al vaglio della Polizia Locale dell'Unione Valconca

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina (martedì 13 gennaio) sulla strada provinciale 17, all'altezza del civico 17 di via Bottrigo, nel territorio del comune di Morciano. I fatti sono avvenuti intorno alle 8.20: una Fiat Panda, con a bordo una donna 40enne e i tre figli piccoli, si è ribaltata, finendo fuori strada. La madre e i bambini sono stati soccorsi dal personale del 118, che ha disposto il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena. Gli stessi sanitari hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, essendo la vettura alimentata a Gpl, per mettere in sicurezza il veicolo prima della rimozione. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia Locale dell'Unione Valconca. Non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.