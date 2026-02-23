Valconca: in arrivo una settimana ricca di eventi

Una settimana ricca di rassegne teatrali

La settimana si apre martedì 24 febbraio con l’incontro alle ore 17.30 al Centro Culturale Polivalente con Chiara Moscardelli, che presenta il romanzo Comprensorio Rossolago (Einaudi, 2025).

Sempre a Cattolica prosegue la mostra fotografica “Bagnini Bagnanti – 60 anni di vita, volti e immagini della Cooperativa bagnini”, allestita dai Bagni 42 ai Bagni 21. La sera, alle 21.00 al Salone Snaporaz, va in scena “Marcia, Democrazia! Composizione per un tempo venturo” di Roberto Scappin e Paola Vannoni, produzione quotidianacom|Kronoteatro, spettacolo che riflette sulle forme di espressione osteggiate dal regime fascista. Giovedì 26 febbraio alle 21.00 al Teatro della Regina arriva “Play Dead” del collettivo canadese People Watching, un lavoro che unisce acrobazia e teatro fisico. Venerdì 27 febbraio alle 17.30 al Centro Culturale Polivalente ultimo appuntamento con la rassegna “Autori al Centro”, con la presentazione della saga fantasy La Pietra Rossa di Angkor di Thierry Bianchi. Domenica 1 marzo, dalle 9.30 in Piazza Primo Maggio, esposizione di auto e moto d’epoca a cura del Club Amici Automoto Storiche Cattolica. Nel pomeriggio, alle 17.00 al Centro Culturale Polivalente, nuovo incontro di “Cosa fanno oggi i filosofi” con Felice Cimatti e Chiara Faggiolani.

Morciano di Romagna– Giovedì 26 febbraio alle 21.00 all’Auditorium Teatro Pina Renzi Edoardo Prati porta in scena “Cantami d’amore”, spettacolo che intreccia letteratura e musica, da Tasso a Battiato. Domenica 1 marzo spazio alle famiglie con “Le nuove avventure dei musicanti di Brema” del Teatro Due Mondi, spettacolo per bambini dai 6 anni in scena nel pomeriggio. I biglietti sono disponibili presso la Biblioteca Mariotti e online su Vivaticket.

Montefiore Conca – Per la rassegna Rumagna marzulena 2026, venerdì 27 febbraio alle 21.00 al Teatro Malatesta la compagnia Ciurmallegra presenta “I turment dal sore de cunvent”, commedia dialettale in due atti ambientata in un convento romagnolo. Sabato 28 febbraio, sempre alle 21.00 al Teatro Malatesta, la compagnia Jarmidied propone “La burasca ad feragòst”, commedia in tre atti firmata da Maurizio Antolini. Ingresso 8 euro, gratuito per bambini fino a 10 anni.

Montescudo-Montecolombo – Sabato 28 febbraio alle 21.00 al Teatro Rosaspina la compagnia “Chi mat de Vilag” presenta “La nota ad San Martèin”, commedia comico-sentimentale in tre atti. Domenica 1 marzo alle 16.30 al Teatro Leo Amici di Monte Colombo va in scena “Sicuramente Amici”, spettacolo dedicato ai valori dell’amicizia attraverso personaggi storici e letterari. Sempre domenica, alle 18.00 al Teatro Rosaspina, per la rassegna Oltremisura 026 è in programma “Parallele sono le rette dell’amore e della morte” di Oscar De Summa, produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, testo che intreccia memoria personale e fisica quantistica.