Valconca: tutti gli eventi della settimana

La settimana culturale di Morciano di Romagna entra nel vivo giovedì 5 febbraio 2026

La settimana culturale di Morciano di Romagna entra nel vivo giovedì 5 febbraio 2026, quando il palcoscenico dell’Auditorium Pina Renzi ospita uno degli appuntamenti teatrali più attesi della stagione. Alle ore 21.00 va in scena Il medico dei maiali, spettacolo scritto e diretto da Davide Sacco, con protagonista Luca Bizzarri, affiancato da Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro Marino e Luigi Cosimelli.

La commedia prende le mosse dalla morte improvvisa del re d’Inghilterra e dall’ascesa al trono di un principe impreparato e inconsapevole, mettendo a nudo le fragilità del potere e della natura umana. Al centro della vicenda, un veterinario che si ritrova coinvolto in un gioco più grande di lui, in un racconto ironico e crudele sul crollo delle certezze. Scene di Luigi Sacco, costumi di Annamaria Morelli, musiche di Davide Cavuti. Info e prenotazioni: T. +39 333 2401810 – [email protected]. La settimana si chiude domenica 8 febbraio 2026 con il ritorno del Carnevale di Morciano, che a partire dalle ore 14.30 in Piazza Risorgimento animerà il centro del paese con la sfilata dei carri allegorici lungo le vie cittadine, accompagnata da spettacoli itineranti, animazioni per grandi e piccoli, musica, dolci tradizionali e stelle filanti. Un pomeriggio di festa organizzato da AC Morciano, in collaborazione con il Comune di Morciano di Romagna e la Pro Loco di Gemmano, pensato per coinvolgere l’intera comunità.





CATTOLICA

Cattolica apre il suo calendario culturale venerdì 6 febbraio 2026 con un nuovo appuntamento della rassegna Autori al CENTRO, dedicata alla valorizzazione delle voci letterarie del territorio. Alle ore 17.30, presso il Centro Culturale Polivalente, si terrà la presentazione del libro Dentro la rete: un’indagine sociologica di Stefano Lombardi, un incontro che propone una riflessione approfondita sul mondo delle relazioni, delle connessioni e delle dinamiche sociali contemporanee.

La domenica si apre alle ore 9.30 in Piazza Primo Maggio con l’esposizione di auto e moto d’epoca, curata dal Club Amici Automoto Storiche Cattolica. Un evento capace di richiamare appassionati e curiosi, tra modelli storici, motori che raccontano il passato e un’atmosfera che trasforma il centro cittadino in un museo a cielo aperto.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30 al Teatro della Regina, spazio alle famiglie con I Musicanti di Brema, spettacolo di teatro d’attore e musica dal vivo della compagnia Kosmocomico Teatro, con testo, regia, pupazzi e scenografie di Valentino Dragano. Lo spettacolo, inserito nella rassegna Sciroppo di Teatro, racconta il viaggio dell’Asino, del Cane, del Gatto e del Gallo verso la città di Brema, in un racconto poetico e musicale che parla di felicità, amicizia e condivisione. Biglietti: adulti 7 euro, bambini dai 3 ai 14 anni 5 euro, gratuito fino ai 3 anni. Info: T. 0541 966778.





MONTEFIORE CONCA

Il teatro dialettale è protagonista sabato 7 febbraio 2026 a Montefiore Conca con la rassegna Rumagna marzulena 2026. Alle ore 21.00, il Teatro Malatesta ospita la commedia Us fa’ prima a litghi’.. che ande’ d’accord!, portata in scena dalla Compagnia Giovne Amarcord, con testo e regia di Roberto Semprini.

Uno spettacolo in due atti che racconta, con ironia e spirito romagnolo, le dinamiche quotidiane e i piccoli grandi conflitti della vita di coppia. Ingresso 8 euro, gratuito per i bambini fino a 10 anni. Organizzazione a cura della Filodrammatica Montefiorese APS, con il patrocinio del Comune di Montefiore Conca. Info: Licia T. +39 392 1201413.

MONTESCUDO - MONTE COLOMBO

Sempre sabato 7 febbraio 2026, Montescudo propone una serata all’insegna della comicità con Ho avu un ics, tre atti comici di Pier Paolo Gabrielli, portati in scena alle ore 21.00 al Teatro Rosaspina.

La storia ruota attorno alla scomparsa improvvisa di Davide, uscito di casa per comprare le sigarette e mai più tornato. Dieci anni dopo, proprio quando la moglie ha deciso di ricostruirsi una nuova vita, l’uomo riappare, dando vita a una serie di situazioni paradossali e a un finale a sorpresa. Regia di Pier Paolo Gabrielli, luci e musiche di Oberdan Taini, scenografie di Giancarlo Fiorini e Roberto Raggini, con la compagnia La Carovana di Ospedaletto. Ingresso 9 euro. Info e prenotazioni: +39 349 5562282.



SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Il fine settimana si arricchisce sabato 7 febbraio 2026 a San Giovanni in Marignano con la commedia Ma che bell’IKEA, alle ore 21.00 al Teatro Massari.

Scritto da Gianni Clementi, con Danila Stalteri e Massimiliano Vado, lo spettacolo racconta l’incontro-scontro tra due coppie profondamente diverse che si ritrovano a vivere in appartamenti identici, arredati nello stesso modo, all’interno di uno stabile di nuova costruzione. Tra differenze sociali, culturali e ideologiche, prende forma una commedia brillante e tagliente che invita a riflettere sulle contraddizioni della società contemporanea, senza rinunciare al sorriso. Regia di Nicola Pistoia, produzione StArt Lab – Periferia romana.



MONDAINO



Colori, sorrisi e comunità: il Carnevale della Zona Pastorale La Trasfigurazione fa tappa a Mondaino, riportando nel cuore del paese tutta la magia di una festa pensata per unire grandi e piccini. Domenica 8 febbraio 2026, a partire dalle ore 14.00, Mondaino diventerà il punto di ritrovo di un Carnevale itinerante che celebra la condivisione e la spensieratezza. Le strade si animeranno con coriandoli, maschere fantasiose, carri allegorici, lancio di caramelle e tanta musica, trasformando il pomeriggio in un’esplosione di allegria.