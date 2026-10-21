Rimini brilla nello sport Valentina Arlotti, José Inglese e Angelica Polli: talenti riminesi dello sport premiati dal Comune

Ricevuti e premiati dal sindaco e dall'assessore Lari

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore allo Sport Michele Lari hanno ricevuto questa mattina, nella Sala della Giunta, tre atleti riminesi protagonisti ai Campionati del mondo delle rispettive discipline: Valentina Arlotti, medaglia di bronzo ai Mondiali di Poomsae di taekwondo, e la coppia José Enrico Inglese e Angelica Polli, campioni del mondo di pattinaggio artistico a rotelle nella categoria Coppie Artistico Senior.

Valentina Arlotti, riminese classe 1995, il 17 settembre a Chuncheon, in Corea del Sud, ha conquistato il bronzo nel freestyle individuale femminile Over 17. È la prima medaglia mondiale di sempre per il taekwondo italiano in una prova individuale di freestyle, specialità in cui gli atleti presentano una coreografia su base musicale con calci in volo, sequenze acrobatiche e forme tecniche. L’atleta, dell'APSD Yonghon di Verucchio, era già stata argento nella stessa specialità agli Europei 2025 di Tallinn.

José Enrico Inglese, 20 anni, e Angelica Polli, 16 anni, atleti dell’ASD Sport Life, il 13 ottobre ad Asunción, in Paraguay, hanno vinto il titolo mondiale ai World Skate Games 2026, chiudendo la gara in testa dal programma corto e al libero con un punteggio complessivo di 199.30. Il podio è stato interamente composto da coppie allenate dalla riminese Cristina Pelli, direttrice tecnica dello Sport Life e tecnico federale della Nazionale per le coppie d’artistico, presente all’incontro. Per la coppia si tratta del secondo titolo mondiale insieme, dopo l’oro Juniores conquistato nel 2024 proprio ai Mondiali di Rimini e l’argento Seniores del 2025 a Pechino. Inglese aveva già vinto il titolo mondiale Juniores nel 2023.

L’incontro è stato l’occasione per l’Amministrazione comunale di complimentarsi con gli atleti per i risultati conseguiti, frutto di talento, sacrificio e costanza negli allenamenti, e di ringraziarli per aver portato il nome di Rimini sui palcoscenici sportivi più prestigiosi a livello internazionale. A ciascuno di loro il sindaco e l’assessore hanno consegnato una medaglia e un volume dedicato alla Cappella dei Pianeti del Tempio Malatestiano, come segno di riconoscenza da parte dell’intera comunità.