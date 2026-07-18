Valentino Rossi torna in pole a Misano 17 anni dopo: show al Gt World Challenge

L'insidia maggiore è arrivata dal giovane faentino Andrea Frassineti, secondo dietro il "dottore"

Motori accesi a Misano World Circuit per il Gt World Challenge. Il programma di oggi, che prevede anche le serie di supporto Gt2 European Series powered by Pirelli, Gt4 European Series, McLaren Trophy Europe e TopJet F2000, è solo a metà. Il ricco palinsesto serale, infatti, propone la suggestiva gara al tramonto, preceduta dalla Pit Walk aperta al pubblico, il Rooftop Party e l’Elektronfest, che trasformerà il paddock in una grande pista da ballo a cielo aperto con alcuni dei più importanti nomi della musica elettronica come i Planet Funk e dj Ralf.

Nella gara in programma questa sera alle 20:30 sarà la Bmw del Team Wrt a scattare dalla prima fila: nelle qualifiche del pomeriggio, infatti, Valentino Rossi ha conquistato la sua prima Pole Position, fermando il cronometro sull'1'32"154 durante i primi dieci minuti della sessione riservata alle vetture delle classi Pro e Gold Cup.

Il Dottore ha dovuto attendere la seconda parte delle qualifiche, riservate alle vetture Silver e Bronze Cup, per festeggiare la pole position. L'insidia maggiore è arrivata dal giovane faentino Andrea Frassineti che, al volante dell'Audi #66 del Tresor Attempto Racing, si è portato a soli 0"099 dal tempo di Rossi, conquistando la seconda posizione in griglia.