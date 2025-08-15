Valenzano, operaio di 46 anni muore durante montaggio delle luminarie

Caduto da circa 3 metri di altezza, mentre montava le luminarie per la festa patronale di San Rocco

Un grave incidente sul lavoro si è verificato all’alba di oggi, intorno alle 6, a Valenzano, nel Barese. Giovanni Faniulo, 46 anni, originario di Putignano e socio della ditta incaricata della fornitura e del montaggio delle luminarie per la festa patronale di San Rocco, ha perso la vita dopo una caduta da circa tre metri di altezza. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era impegnato nelle operazioni di allestimento quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano.