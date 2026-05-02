Valma Safe Driving: educazione alla sicurezza stradale e prevenzione delle dipendenze

Quattro incontri co-progettati dalla Polizia Locale e dalle Dipendenze patologiche Rimini

Quattro incontri co-progettati dalla Polizia Locale Unione Valmarecchia e dall'U.O.C. Dipendenze Patologiche Rimini dell’AUSL della Romagna sul tema della sicurezza stradale, dell’uso, dell’abuso e della dipendenza da sostanze psicoattive e degli effetti delle stesse sulla guida di veicoli. E’ un progetto mirato alle giovani generazioni quello che ha preso il via una decina di giorni fa con circa 120 studenti delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Commerciale Molari di Santarcangelo di Romagna.

Il momento di apertura ha visto l’intervento del Comandante della Polizia Locale Daniele Del Fabbro, che ha delineato i contenuti del progetto “Valma Safe Driving”, promosso e finanziato in gran parte dalla Regione Emilia-Romagna, illustrando i dati sull’incidentalità nel territorio di Santarcangelo e dell’entroterra, con approfondimenti sulle principali cause che danno origine ai sinistri stradali e concludendo con l’illustrazione delle funzioni e dei compiti propri della Polizia Locale.

Il dottor Edoardo Polidori, ex direttore del SerDP di Rimini specializzato in igiene e medicina preventiva, docente in “Paradigmi delle Dipendenze” all’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Dell’Educazione ha quindi catturato l’attenzione degli studenti con una profonda disamina sull’uso, abuso e dipendenza da sostanze psicoattive toccando anche il delicato tema della maturazione degli adolescenti, nonché dei rischi e delle opportunità cui sono esposti in ragione della loro giovane età.

La co-progettazione proseguirà con interventi che, più da vicino, riguarderanno i temi della sicurezza stradale e dei fattori di protezione e di rischio connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche. Tali approfondimenti vedranno, in particolare, il contributo degli operatori del progetto "Circolando", progetto di prevenzione, informazione, formazione, riduzione dei rischi e del danno dell'U.O.C. Dipendenze Patologiche Rimini - AUSL della Romagna e dei formatori della Polizia Locale, allo scopo di far maturare negli studenti una più alta consapevolezza riguardo ai rischi connessi alla circolazione stradale.