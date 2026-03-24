Valmaracing svela squadra e programmi per la nuova stagione

A Novafeltria Valmaracing presenta stagione e divise estive: 70 presenti tra atleti, sponsor e istituzioni per l’avvio ufficiale 2026.

Sabato 21 marzo a Novafeltria, presso la sede della Valmaracing, si è svolta la presentazione ufficiale della nuova stagione sportiva, insieme alla divisa estiva della squadra. Un momento partecipato e sentito, che ha visto la presenza di circa 70 persone tra atleti, dirigenti, sponsor e rappresentanti istituzionali.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Stefano Zanchini e l’assessore Fabio Pandolfi, insieme agli sponsor Caviro, Carli e Mainardi. Presente anche Marco Conti in rappresentanza di ACSI.

Durante la serata sono stati illustrati i principali appuntamenti della stagione.

Il primo sarà domenica 29 marzo con una gara MTB a Monte Ceti, valida per il circuito Caveja Bike Cup. Grande attesa anche per il 5 luglio, quando a Novafeltria tornerà la Gran Fondo MTB, che per il secondo anno consecutivo sarà prova del campionato nazionale ACSI: un riconoscimento raro, ottenuto grazie agli apprezzamenti ricevuti a livello nazionale per l’organizzazione e la qualità dei percorsi.

Il calendario proseguirà il 30 agosto a Rontagnano con un evento organizzato insieme agli E.S.P. – Escursionisti Sentieri Puliti, mentre il 20 settembre, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Sant'Agata Feltria, si terrà un nuovo appuntamento Adriatic Coast.

La presentazione è stata anche l’occasione per introdurre la squadra agonistica, che si arricchisce di due nuovi ingressi: Stefano Gasperoni, già vincitore di categoria nella gara di Santarcangelo di domenica 22 marzo, e Matteo Collinucci.

Confermata una base solida di circa 80 iscritti, di cui 20 agonisti. Tra questi, impegnati anche nelle gare su strada, Ottaviano Ballarini, Francesco Carlotta e Fabrizio Gennari.

Nel corso dell’evento sono stati ricordati anche i grandi risultati del 2025, con cinque titoli nazionali conquistati: tra questi spiccano i successi di Ottaviano Ballarini, campione nazionale ACSI Gran Fondo, Gravel e Medio Fondo su strada.

Tra gli interventi, Domenico Dosio, responsabile degli investimenti tecnici di Caviro, ha presentato un nuovo prodotto “Tavernello No Alcol”, pensato anche per il mondo sportivo: un’innovazione che mira ad avvicinare nuovi consumatori e a offrire un’alternativa compatibile con l’attività atletica.

Marco Conti, in rappresentanza di ACSI e presidente di Libera Bici, ha espresso grande apprezzamento: “Qui mi sento sempre a casa. Questa realtà regala ogni anno prestigio al territorio e al nostro ente. È stato un piacere sostenere l’assegnazione del campionato nazionale anche per il secondo anno consecutivo”.

Parole di determinazione anche dagli atleti sollecitati dal Presidente Davide Soli: Giorgio Nicolini ha sottolineato l’impegno per migliorare i risultati della scorsa stagione, mentre Filippo Verzini ha espresso la speranza di lasciarsi alle spalle i problemi di salute. Marco Francioni, reduce da due vittorie di categoria nel 2026, ha ribadito l’obiettivo di confermare i successi ottenuti.

Grande entusiasmo, infine, per le nuove divise estive, apprezzate da tutti gli atleti per estetica e qualità: un simbolo di appartenenza e ambizione per una stagione che si preannuncia ricca di sfide e soddisfazioni.