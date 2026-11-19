Bando Camera di commercio Valmarecchia: 200mila euro per sostenere le nuove imprese e il ricambio generazionale

“Bando Restanza”: contributi fino a 5mila euro per nuove attività e passaggi d'impresa negli 11 comuni riminesi interessati. Domande dal 24 novembre

La Camera di commercio della Romagna, per favorire l’insediamento produttivo nelle aree interne, maggiormente a rischio spopolamento causato anche dalla minore presenza di attività commerciali e di servizi, ha stanziato un fondo di 200.000 euro per la concessione di contributi a fondo perduto destinati a neoimprese, sia a fronte di spese e investimenti per l’avvio dell’attività, sia per favorire il ricambio generazionale e la continuità imprenditoriale. La nuova misura “bando Restanza” è stata presentata in due incontri sul territorio: nella sala del consiglio della residenza municipale di Santa Sofia e nello storico Palazzo Lombardini di Novafeltria.

Agli appuntamenti hanno preso parte, per l'ente camerale, il presidente Carlo Battistini, il segretario generale Fabrizio Schiavoni, la vicesegretaria generale Giovanna Briganti e alcune funzionarie dell'ente. All'incontro di Santa Sofia ha partecipato anche il componente di giunta Guido Sassi, socio fondatore e a lungo presidente della cooperativa Pollo del Campo. A fare gli onori di casa sono stati, a Santa Sofia, la sindaca Ilaria Marianini affiancata dal sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi, dalla sindaca di Galeata Francesca Pondini e dall'assessora di Premilcuore Debora Fabbrica; a Novafeltria, l'assessora comunale Monia Amadei. Hanno partecipato rappresentanti delle associazioni dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura e, a Novafeltria, del Gal Valmarecchia e Conca.

La misura è destinata alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e unità locali in 29 comuni delle aree interne delle province di Forlì-Cesena (18 comuni) e Rimini (11 comuni). Per la nostra Provincia: Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello, Verucchio.

Il bando si articola su due linee di intervento, dedicate alle imprese costituite e attive (o ai subentri realizzati) a partire dal 1° gennaio 2026: Linea A – Incentivo a favore di nuove imprese: copre fino al 60% delle spese ammissibili per l'avvio dell'attività (macchinari, attrezzature, arredi, software, consulenze notarili e aziendali, sito web e cybersicurezza), per un contributo massimo di 5.000 euro a fronte di un investimento minimo di 2.500 euro. Linea B – Trasmissione di impresa e passaggio generazionale: prevede un contributo una tantum di 5.000 euro destinato all'impresa subentrante che garantisce la prosecuzione di un'attività esistente.

Per entrambe le linee è inoltre prevista una premialità aggiuntiva di 1.000 euro per le imprese giovanili (under 35) o femminili. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere dalle ore 10.00 del 24 novembre 2026 alle ore 13.00 del 29 gennaio 2027, con valutazione a sportello in base all'ordine cronologico di arrivo.

Entrambi gli incontri sono stati anche l'occasione per presentare il nuovo "Sportello web" della Camera di commercio della Romagna, un canale innovativo pensato per azzerare le distanze geografiche e i tempi di spostamento, particolarmente utile per gli imprenditori e i cittadini delle aree più lontane dai tre capoluoghi.

Attraverso un collegamento in videoconferenza, l'utente può interloquire direttamente con un operatore camerale in carne e ossa, scambiare documentazione ed effettuare pagamenti in tempo reale, mantenendo il valore del rapporto umano unito a un modello di relazione sostenibile e a basso impatto ambientale. Già attivo per il rilascio e il rinnovo delle carte tachigrafiche e per il rilascio di visure, copie atti, bilanci ed elenchi di imprese, il portale evolverà nei prossimi mesi verso una piattaforma unica per prenotare tutti gli appuntamenti di front-office, inviare istanze digitali con protocollazione immediata tramite Spid, Cie o Cns e gestire lo storico delle proprie pratiche.