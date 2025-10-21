Valmarecchia, arriva Alert System: la nuova piattaforma di allerta per i cittadini

Per usufruire del servizio occorre iscriversi online

Nei mesi scorsi l’Unione di Comuni Valmarecchia ha acquistato il nuovo sistema di allertamento locale di Protezione civile Alert System. La piattaforma è quindi a disposizione di tutti i Comuni della vallata per comunicare con i cittadini in tempo reale 24 ore su 24, attraverso telefonate pre-registrate e notifiche tramite app, al fine di allertare la popolazione in caso di eventi meteo di particolare rilevanza o emergenze in corso, utilizzando liste geolocalizzate o tematiche.

Per usufruire del servizio di allertamento telefonico è necessaria l’iscrizione attraverso l’apposito modulo online: https://registrazione.alertsystem.it/uvalmarecchia . Inoltre, è possibile scaricare gratuitamente l'app dedicata, disponibile sui principali store: l’app è una piattaforma di comunicazione dove i cittadini potranno trovare i numeri utili, le reperibilità h24, le norme di comportamento in caso di eventi meteorologici estremi e numerose altre informazioni.

"Il nuovo sistema di allertamento della Protezione Civile – dichiara il presidente dell’Unione, Pietro Rossi – rappresenta un'importante opportunità per tutti i cittadini dell’Unione, in termini di sicurezza, prevenzione e gestione delle emergenze. Grazie a questa piattaforma è infatti possibile allertare in modo tempestivo la popolazione in caso di rischi imminenti, garantire una risposta coordinata tra istituzioni e cittadini e accelerare gli interventi a favore di chi si trova in difficoltà”. “Dopo le presentazioni pubbliche nei Comuni di Casteldelci e Santarcangelo – prosegue Rossi – auspico che un numero sempre maggiore di cittadini scelga di registrarsi volontariamente al sistema, perché soltanto attraverso una partecipazione attiva della cittadinanza possiamo farci trovare pronti e reagire efficacemente di fronte a eventuali calamità naturali”.