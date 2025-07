Valmarecchia, donne e formaggi: la storia di Sgocciacaciotta raccontata in uno spettacolo teatrale

Venerdì 11 luglio la presentazione a Uffogliano di Novafeltria. Iniziativa promossa da Fer-menti Leontine e dall'azienda agricola Il Satiro

“Sgocciacaciotta – una mirabolante storia di donne e formaggi”, in scena venerdì 11 luglio alle 20:00 tra i pascoli dell'azienda agricola Il Satiro, che produce formaggi ad Uffogliano (Novafeltria) è un lavoro scritto da Aureliano Delisi, autore diplomato presso l’Accademia d’Arte Drammatica Paolo Grassi, che vede in scena Alice Pagliaro, attrice diplomata alla Scuola Teatro Arsenale di Milano.



La protagonista è Anna, una giovane milanese in crisi con l’università che chiede a sua nonna Maria (donna dura, donna d’altri tempi) di poter essere ospitata per un anno da lei in campagna, la nonna tentenna ma alla fine accetta, così la giovane si sposta nelle marche sperando di imparare a fare qualcosa di concreto, di quelle cose che fai fatica e poi le vedi come la specialità di sua nonna, i formaggi. Con il passare delle stagioni il rapporto fra le due si sviluppa mentre Anna si trova a confrontarsi con lavori, persone, animali e contesti diversi; ma nonostante le varie peripezie una cosa resterà sempre immutata: la nonna continua a non voler insegnare ad Anna come fare i suoi meravigliosi formaggi. La domanda che si pone Anna è anche la nostra: perché certe cose non possono essere tramandate?



L'appuntamento con “Sgocciacaciotta" è promosso da Fer-menti Leontine e dall'azienda agricola Il Satiro. Dalle 19, aperitivo con i prodotti di Forno e Bottega di San Leo, i formaggi del Satiro, la birra “La Valma” alla spina e una selezione di vini artigianali e sidri italiani e francesi. Ingresso libero con consumazione obbligatoria.A seguire, dj set con Ekto Pisquoslavia.



Dalle 18:00, nell'ambito del progetto "Bottega Diffusa", c'è la possibilità di visitare i pascoli e le stalle del Satiro, per comprendere le scelte di un'azienda agricola presidio Slow Food, e a seguire una degustazione di formaggi.

Il progetto "Bottega Diffusa" torna poi con un nuovo appuntamento venerdì 18 luglio, presso l'azienda agricola "San Leo Violet" di Montemaggio. Previsti passeggiata nel lavandeto e raccolta della lavanda in fiore, tra racconti, curiosità e profumi, distillazione a vapore della lavanda per ottenere olio essenziale e oleolito, strumenti preziosi per la cura e il benessere della persona, pratica di yoga nei campi e pediluvio rinfrescante all’acqua di lavanda e pic-nic con i prodotti del Forno e della Bottega di San Leo.