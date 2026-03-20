Valmarecchia fa sinergia con il Rubicone per potenziare i servizi di Polizia Locale

Siglato un accordo per la collaborazione dei due comandi di Polizia locale nei territori di confine

L’Unione di Comuni Valmarecchia e l’Unione Rubicone e Mare uniscono le forze per un servizio e un presidio del territorio ancora più puntuale ed efficace: da qualche giorno infatti è operativo l’accordo per il reciproco sostegno e per la collaborazione, anche in via sussidiaria, nelle attività di rilevamento di sinistri stradali e per servizi operativi in materia di polizia stradale da parte dei due corpi di Polizia locale.

L’accordo, che nasce con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ha la durata di un anno con possibilità di rinnovo, prevede la gestione coordinata di alcuni servizi di polizia stradale nelle aree contigue o che si trovano ai confini tra comuni diversi, in particolare nelle frazioni di Montalbano (Santarcangelo), Stradone (Santarcangelo e Borghi) e Masrola (Poggio Torriana e Borghi), nonché nelle aree ai limiti del Comune di Savignano sul Rubicone.

All’interno di tale ambito territoriale, il personale di Polizia locale dei due Enti potrà dunque esercitare pienamente le proprie funzioni in deroga al limite territoriale originario: nei territori contermini, gli agenti appartenenti ai due comandi di Polizia locale effettueranno servizi di polizia stradale, anche in forma congiunta.

In caso di sinistro stradale, quindi, qualora il personale di Polizia locale territorialmente competente fosse temporaneamente indisponibile oppure insufficiente in relazione alla gravità dell’evento, potrà essere richiesto l’ausilio di una o più pattuglie della Polizia locale dell’altro Ente, sia per attività da svolgere in ausilio, sia per la sostituzione in via sussidiaria del personale del comando competente per tutte le attività di polizia stradale necessarie.

Gli agenti impegnati nei servizi potranno inoltre utilizzare indifferentemente mezzi e attrezzature in dotazione ai comandi di Polizia locale di entrambi gli Enti, necessari per l’espletamento dello specifico servizio, fatte salve le esigenze di collegamento con i comandi e le autorità militari e giudiziarie.

“L’accordo di collaborazione siglato tra le due Unioni di Comuni rappresenta uno strumento prezioso per garantire la presenza degli agenti sul territorio, soprattutto nelle frazioni più periferiche, aumentando così la sicurezza stradale e il presidio, seguendo un principio di sussidiarietà e di solidarietà attiva e orizzontale”, dichiara l’assessore del Comune di Santarcangelo, con delega alla Sicurezza e Rapporti con Unione dei Comuni, Luca Paganelli.

“Siamo felici di avviare questa nuova collaborazione. È un nuovo accordo che si inserisce nel percorso già avviato di partnership con altri corpi di Polizia Locale di territori limitrofi a quello della nostra Unione. Un lavoro che ci permette di unire le forze, e svolgere il servizio in maniera ancora più efficace a tutela della sicurezza cittadini delle nostre comunità”, dichiara l'assessora alla Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare, la sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini.

“Grazie a questo accordo abbiamo raggiunto uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati già da tempo per presidiare i territori di Stradone e Masrola – commenta il Consigliere comunale di Borghi, con delega alla Sicurezza, Alessandro Foschi. “La collaborazione rappresenta un punto di partenza per la sicurezza stradale e viabilità, e continueremo a lavorare per adottare soluzioni in grado di migliorare ancora la vivibilità del nostro territorio”.