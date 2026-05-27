Valmarecchia, grande squilibrio nel mercato degli affitti: tanta domanda, pochi immobili

Ma tra le istituzioni c'è ottimismo: anche lo strumento del Patto per la casa per risolvere le criticità

Il Patto per la casa sta riscontrando un’attenzione molto significativa in tutta la vallata. A sessanta giorni dall’avvio della fase operativa, i dati raccolti a inizio maggio 2026 dall’agenzia Casa Unione, la struttura che gestisce il progetto per conto dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia, documentano come il tema dell’abitare sia profondamente avvertito dalla cittadinanza. Il primo bilancio analitico dell’attività, curato dalla cooperativa sociale Eucrante (come capofila dell’associazione temporanea di scopo Casa Unione), sviluppata negli sportelli attivi sul territorio, documenta un afflusso costante e qualificato. Su un totale di quasi ottanta (76) accessi registrati, lo sportello fisico si è rivelato uno strumento essenziale per superare le barriere informative e costruire un rapporto diretto con l’utenza. Le sedi della bassa Valmarecchia, con 21 accessi, e dell’alta Valmarecchia, con 7 accessi, hanno permesso un accompagnamento personalizzato che integra i 48 contatti avvenuti tramite canali digitali e telefonici. Complessivamente, sono già 55 i cittadini che hanno formalizzato un interesse specifico, portando alla sottoscrizione di 19 domande già protocollate per l’accesso ai benefici. Il report evidenzia come la maggior parte delle richieste arrivi da potenziali inquilini (48 su 55), mentre resta centrale la sfida di coinvolgere ulteriormente i proprietari (7 quelli intercettati finora) per rendere effettivo l’incontro tra domanda e offerta.

La solidità dell’agenzia Casa Unione poggia su una sinergia tra istituzioni e terzo settore, dove ogni partner apporta competenze specialistiche. La gestione operativa è affidata alla cooperativa sociale Eucrante, che coordina una rete di cooperative ed associazioni. La cooperativa Fratelli è possibile si occupa della mediazione dei conflitti e dei sopralluoghi tecnici tramite il proprio settore edile, garantendo la conformità degli alloggi. Fondamentale è l’apporto della cooperativa Cento fiori nell’inclusione sociale e della Fondazione di religione San Paolo, che attraverso l’esperienza della Caritas San Marino-Montefeltro supporta il reperimento degli immobili e assiste i nuclei più fragili, mentre Between si occupa di mediazione linguistica.

I vantaggi per i proprietari: affittare in piena sicurezza

Per chi possiede un immobile sfitto e teme i rischi della locazione, il Patto per la casa offre garanzie pubbliche inedite. Il pacchetto di tutele prevede un fondo di garanzia a copertura di eventuali morosità e danni fino a un massimo di 6.000 euro, sollevando il locatore da potenziali perdite finanziarie. Sono inoltre previsti contributi a fondo perduto per piccoli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e per l’ottenimento delle certificazioni degli impianti, necessari a immettere l’alloggio sul mercato in tempi rapidi. A questi vantaggi si aggiunge un regime fiscale agevolato: l’applicazione della cedolare secca al 10% e le riduzioni Imu previste dai singoli Comuni per chi sceglie il canone concordato, rendendo l’operazione sicura e redditizia.

I vantaggi per gli affittuari: la sostenibilità del canone

Sul fronte degli inquilini, il programma si rivolge prioritariamente alla fascia intermedia: nuclei familiari con redditi superiori ai limiti per l’edilizia residenziale pubblica ma che faticano a sostenere i prezzi del mercato libero. Il Patto per la casa garantisce l’accesso ad alloggi dignitosi con canoni proporzionati alle reali capacità economiche, assicurando che l’affitto non superi mai una soglia di sostenibilità rispetto al reddito percepito. Il sistema prevede contributi diretti a fondo perduto fino a 2.000 euro l’anno per abbattere i costi della locazione, integrati da un servizio di accompagnamento e mediazione sociale che previene l’insorgere di tensioni e garantisce stabilità abitativa nel tempo.

Requisiti e modalità di accesso al programma

Per poter beneficiare delle opportunità offerte dal Patto per la casa, i nuclei familiari devono possedere specifici requisiti legati alla residenza e alla situazione economica. In particolare, è necessario essere residenti in uno dei comuni dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia o svolgervi un’attività lavorativa stabile. Dal punto di vista economico, il programma si rivolge a chi possiede un indicatore Isee compreso tra i 9.360 e i 35.000 euro, ovvero quella fascia che non ha i requisiti per l’edilizia residenziale pubblica ma fatica ad accedere al mercato libero. Gli interessati possono presentare domanda presso gli sportelli dell’agenzia Casa Unione, previa verifica della documentazione che attesti la composizione del nucleo e la capacità di sostenere il canone calmierato proposto.

L’impegno dell’Unione: la casa come pilastro della coesione territoriale

Sull'andamento dell'attività è intervenuta Elena Vannoni, vicesindaca di Novafeltria: “I dati di questi primi mesi non sono solo numeri, ma confermano la validità di una scelta politica precisa: riportare il tema dell’abitare al centro dell’agenda pubblica. Il Patto per la casa rappresenta una sfida ambiziosa per la nostre amministrazioni perché punta a ricucire il rapporto tra pubblico e privato, offrendo risposte strutturali e non assistenziali. In una valle di 55 mila abitanti, garantire la sostenibilità degli affitti significa proteggere la tenuta sociale delle nostre comunità, permettendo alle giovani coppie e ai lavoratori di continuare a scommettere sul nostro territorio. Quasi ottanta contatti in sessanta giorni ci dicono che la fiducia dei cittadini sta crescendo; ora il nostro impegno sarà quello di consolidare questo ponte con i proprietari immobiliari, affinché il patrimonio sfitto diventi una risorsa condivisa per il futuro della Valmarecchia”.