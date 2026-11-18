Valmarecchia, nasce uno sportello di ascolto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e le loro famiglie

Il nuovo servizio offre sostegno psicologico e orientamento a preadolescenti e genitori, con incontri a Novafeltria, Villa Verucchio e Santarcangelo

Nasce un nuovo punto di riferimento per il benessere giovanile e il sostegno alla genitorialità, pensato per offrire uno spazio sicuro, accessibile e privo di giudizio. Il Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia dà ufficialmente avvio allo sportello di ascolto e orientamento “#spazioascolto 11-14 anni”, rivolto ai preadolescenti nella fascia d’età tra gli 11 e i 14 anni e ai loro nuclei familiari. L’iniziativa rientra nel piano di rafforzamento della rete dei Centri per le famiglie promosso dalla Regione Emilia-Romagna con il contributo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di intercettare precocemente le sfide emotive, relazionali e comunicative tipiche di questa delicata fase evolutiva e offrire strumenti concreti per affrontare i cambiamenti della crescita.

Due percorsi dedicati per ragazzi e genitori

Il progetto si articola in due percorsi paralleli e distinti, studiati per valorizzare le risorse personali e prevenire l’insorgere di criticità. Per garantire la massima riservatezza e tutelare la relazione di fiducia, il supporto è affidato a due professionisti dedicati: il dottor Mirco Ciavatti, psicologo psicoterapeuta, segue i genitori nel loro percorso di accompagnamento educativo, mentre la dottoressa Fabiana Mordini, psicologa e mediatrice familiare, si dedica all’ascolto dei ragazzi e delle ragazze. A completare l’offerta di sostegno sono previsti anche momenti di confronto in gruppo, pensati per favorire la condivisione di esperienze e strategie comuni sia per i giovani che per gli adulti. Per l’avvio del percorso riservato ai minori è richiesto il consenso informato firmato da parte dei genitori o dei tutori.

Un’attenzione concreta ai bisogni delle famiglie

“Questo nuovo sportello rappresenta una risposta concreta e di vicinanza alle famiglie e ai nostri ragazzi in un momento evolutivo particolarmente complesso”, dichiara la vicesindaca di Novafeltria con delega ai Servizi sociali Elena Vannoni. “Offrire spazi di ascolto qualificati, gestiti da professionisti in un contesto protetto e accessibile, significa investire sul benessere e sulla prevenzione, aiutando i giovani e i genitori a costruire un dialogo autentico e a superare insieme le difficoltà della crescita”.

Modalità di accesso e sportelli territoriali

Per informazioni dettagliate e prenotazioni è attivo il numero dedicato 3346733866. Gli sportelli di ascolto ricevono il pubblico tutti i giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 secondo la seguente turnazione itinerante sul territorio: