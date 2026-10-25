L'iniziativa Valmarecchia, una campagna per promuovere sterilizzazione gatti: la Cuori Randagi offre un contributo

Quaranta contributi da suddividersi tra Santarcangelo e Poggio Torriana

L'associazione di volontariato Cuori Randagi, in collaborazione con i comuni di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana, promuove la campagna sterilizzazione 2026 per la prevenzione del randagismo felino. Saranno messi a disposizione, dei cittadini residenti nei due Comuni, 20 contributi per ciascun territorio, per un totale di 40 agevolazioni economiche destinate alla sterilizzazione dei gatti, sia maschi sia femmine.

"Questa campagna di sensibilizzazione prevenzione è rivolta a tutti i privati cittadini proprietari di gatti interi, meno femmine intere significa maggior aspettativa di vita per l’animale, prevenzione dei tumori, della piometra e una facile gestione del comportamento dell'animale ma soprattutto significa diminuire le possibilità di abbandono dei cuccioli; mentre meno maschi interi significa eliminare il vagabondaggio dell’animale nei periodi del calore, meno aggressività e risse ma soprattutto ridurre drasticamente la possibilità di trovare i maschi morti investiti o che ritornino a casa feriti e infettati", spiega l'associazione in una nota. Gli interessati possono contattare la Cuori Randagi a questo indirizzo email: [email protected]