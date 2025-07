Vandali in azione a Cattolica: svastiche e danneggiamenti alla sede Anpi

Lo sdegno di Emma Petitti: "Inammissibile attacco incivile"

Nei giorni scorsi l'ex casa "Giovannini-Vici" a Cattolica, di proprietà comunale e destinata a sede di varie associazioni, tra cui anche l’Anpi locale, è stata oggetto di atti di vandalismo: ignoti si sono introdotti all'interno, imbrattando i muri con scritte oscene e svastiche, danneggiando inoltre mobili e suppellettili.

A raccontare quanto accaduto è un amareggiata Emma Petitti: "È un inammissibile attacco incivile che dimostra quali valori ci differenziano da tutti quelli che trovano nemico chi non la pensa come loro, e che ci vede ogni giorno in tante e tanti impegnati a tutela della democrazia e della sua qualità nel nostro paese. Esprimo solidarietà e vicinanza all’ Anpi e a tutte le associazioni coinvolte e al contempo dico che non dobbiamo consentire a nessuno di farci tornare indietro nel cammino per la conquista dei diritti che costituiscono la base della nostra libertà, praticando ogni giorno i valori di libertà e antifascismo".