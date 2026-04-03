Vandali in azione sul lungomare di Rimini: sradicate piantine

Il danneggiamento ha colpito sia le zone dunali sia le aiuole lungo la ciclabile e i percorsi in legno.

Ignoti hanno sradicato nella notte circa trenta giovani piantine appena messe a dimora nelle aiuole del tratto 7 del nuovo lungomare riqualificato, tra il bagno 100 e il bagno 120 di Rimini, spargendo terra sui camminamenti e sulla pista ciclabile. Il danneggiamento ha colpito sia le zone dunali sia le aiuole lungo la ciclabile e i percorsi in legno. A rilevare i danni è stata la ditta incaricata della piantumazione e manutenzione del verde nei tratti di nuova realizzazione, impegnata in questi giorni proprio nel completamento del tratto 7.

La segnalazione è arrivata nella mattinata di oggi (venerdì 3 aprile) all’Ufficio Tecnico comunale, che nella giornata di ieri aveva appena effettuato un sopralluogo di conformità sulle nuove piantumazioni e sulla sistemazione delle aiuole. Verifiche obbligatorie previste prima delle festività pasquali.

L'azione ha interessato una trentina di piantine sradicate una ad una, con la terra dispersa sui camminamenti e sulla ciclabile. "Non si tratta di un gesto accidentale: le aiuole erano state riqualificate, con un capillare lavoro concentrato su tutte le aree verdi proprio in queste settimane e completato solo pochi giorni fa", spiega l'amministrazione comunale.

La ditta è già all'opera in queste ore per il ripristino: le piantine recuperate vengono rimesse a dimora tempestivamente, poiché se reimpiantate prima che si secchino è ancora possibile salvarle. L'amministrazione comunale condanna l'episodio e rende noto che sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità.