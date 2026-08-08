Vandali nella chiesa di Montalbano: divelto il tabernacolo, gettate le ostie consacrate

Sui fatti indagano i Carabinieri

Il tabernacolo della chiesa di San Giorgio in Conca, nella parrocchia di Santa Maria di Nazareth a Montalbano, tra Cattolica e San Giovanni in Marignano, è stato divelto. Il gesto di vandalismo è opera di ignoti, che si sono impossessati anche delle ostie consacrate, gettate nell'area verde. Sui fatti indagano i Carabinieri. L'atto di vandalismo è stato scoperto nella serata di ieri (7 agosto). "Anche di fronte a un fatto così grave, la nostra risposta rimane la preghiera per chi ha compiuto questo gesto, confidando nella capacità della Grazia di toccare e trasformare ogni cuore", scrivono in una nota don Eugenio Savino, don Andrea Scognamiglio e don Eugenio Facondini.