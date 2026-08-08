Altarimini

Vandali nella chiesa di Montalbano: divelto il tabernacolo, gettate le ostie consacrate

Sui fatti indagano i Carabinieri

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
08 agosto 2026 12:40
Vandali nella chiesa di Montalbano: divelto il tabernacolo, gettate le ostie consacrate - La chiesa di San Giorgio in Conca PH GOOGLE MAPS
La chiesa di San Giorgio in Conca PH GOOGLE MAPS
San Giovanni in Marignano
Cronaca
Condividi

Il tabernacolo della chiesa di San Giorgio in Conca, nella parrocchia di Santa Maria di Nazareth a Montalbano, tra Cattolica e San Giovanni in Marignano, è stato divelto. Il gesto di vandalismo è opera di ignoti, che si sono impossessati anche delle ostie consacrate, gettate nell'area verde. Sui fatti indagano i Carabinieri. L'atto di vandalismo è stato scoperto nella serata di ieri (7 agosto). "Anche di fronte a un fatto così grave, la nostra risposta rimane la preghiera per chi ha compiuto questo gesto, confidando nella capacità della Grazia di toccare e trasformare ogni cuore", scrivono in una nota don Eugenio Savino, don Andrea Scognamiglio e don Eugenio Facondini.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini