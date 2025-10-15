Variante Statale 16, Croatti attacca: "Governo totalmente assente, eppure l'opera è di Anas"

"Interventi migliorativi sull'attuale tracciato hanno avuto impatti positivi su fluidità traffico e sicurezza"

Marco Croatti del Movimento 5 Stelle definisce "surreale" il dibattito sulla variante alla Statale 16 a causa, evidenzia, "dell'assenza da tre anni della voce del governo che invece, attraverso Anas, deve realizzare l'opera". Il Movimento 5 Stelle, nel luglio di due anni fa, ha presentato un'interrogazione parlamentare per avere chiarimenti sul progetto definitivo della variante, che come noto riguarda il tratto compreso tra Bellaria Igea Marina e Rimini Nord: "Ma non abbiamo mai ricevuto risposta".

"A distanza di quasi trent’anni da quando è stato pensato il nuovo tracciato della statale 16 e ad oltre quindici anni dalla presentazione del progetto è legittimo chiedersi a che punto sia l’iter dell’infrastruttura, se stia procedendo e soprattutto se oggi le necessità e le criticità del nostro territorio siano le stesse degli anni 90. Come Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto ed ottenuto che nel programma elettorale per l'Emilia-Romagna della coalizione progressista fosse inserita la rivalutazione complessiva del quadro programmatico del sistema infrastrutturale del territorio e la verifica puntuale della compatibilità economica e ambientale di tutti gli investimenti", evidenzia Croatti. I pentastellati chiedono il proseguimento degli interventi migliorativi sull'attuale tracciato che "negli ultimi anni hanno avuto impatti positivi a livello di sicurezza e di fluidificazione del traffico".

"In merito alla variante ribadiamo l’importanza di un approfondimento sull’opera e di un confronto tra tutti gli enti coinvolti. Purtroppo nel dibattito, come detto, non è mai arrivata la voce e la posizione del governo Meloni. Dopo tre anni sarebbe doveroso dare risposte e chiarimenti al nostro territorio", chiosa Croatti.