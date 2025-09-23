Vasco Rossi torna a Rimini: anteprima e Data Zero al Romeo Neri il 29 e 30 maggio 2026

29 maggio anteprima per il Fan Club, 30 maggio la Data Zero. Prevendite aperte in settimana

Attesa finita per i fan di Vasco Rossi. Il Blasco sarà a Rimini al Romeo Neri per l'anteprima e la Data Zero il 29 e 30 maggio 2026. Le date sono state annunciate questa mattina, martedì 23 settembre. Il 29 maggio ci sarà l'anteprima souncheck riservata al Blasco Fan Club. Il 30 maggio la Data Zero.

"Rimini e Vasco, ancora insieme come nel 2023, per aprire la stagione dei grandi eventi estivi" ">scrive il sindaco di Rimini Sadegholvaad.

Le prevendite

I biglietti per la data del 30 maggio saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle 12 di mercoledì 24 settembre su vascolive.vivaticket.it.

L’apertura della vendita generale partirà dalle ore 12 di venerdì 26 settembre su www.vivaticket.com - www.ticketone.it

www.ticketmaster.it